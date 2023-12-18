Бывший министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов подозревается в совершении экономических преступлений. Об этом сообщил источник «Газеты.uz».

В качестве меры пресечения он заключён под стражу. Об этом же в понедельник пишут другие СМИ.

По данным другого источника, после его увольнения в конце октября Счётная палата проводила проверку в Минсельхозе.

На запрос редакции в пресс-службах Генеральной прокуратуры и МВД сообщили, что пока не владеют информацией.

Воитов работал министром сельского хозяйства с августа 2022 года по октябрь 2023 года (его место занял Иброхим Абдурахмонов). До этого с марта 2020 года был первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.