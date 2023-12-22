Правоохранительные органы задержали бывшего хокима Избасканского района Андижанской области Серобиддина Исмоилова.

Как сообщила пресс-служба Андижанского областного суда, он подозревается в совершении преступлений по пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба) и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершенное повторно; повлёкшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота) Уголовного кодекса Узбекистана.

По запросу заместителя прокурора области Андижанский городской суд 21 декабря избрал против Серобиддина Исмоилова (1974 года рождения) меру пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе.

Исмоилов занимал пост хокима Избасканского района с 2018 года по 10 декабря 2023 года.

Это уже третий задержанный хоким за последнюю неделю. До этого «Газета.uz» сообщала о задержании бывшего хокима Бухарского района Хайрилло Жураева и хокима Бекабадского района Шухрата Мирзаева. Кроме того, сообщалось о задержании заместителя хокима Наманганской области Саидахмада Султанова, бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова и других.