Пресс-служба омбудсмана Узбекистана Ферузы Эшматовой отреагировала на новость, опубликованную на сайте ООН. В ней независимые эксперты организации заявили, что Узбекистан должен прекратить преследование защитников прав меньшинств, и выразили глубокую обеспокоенность состоянием правозащитника Даулетмурата Тажимуратова, ранее осуждённого на 16 лет лишения свободы.

«Правозащитник подвергался физическому и психологическому давлению со стороны сотрудников СИЗО № 11 города Ургенча, — заявили эксперты. — Его насильно обрили наголо. Сотрудники СИЗО заставляли других заключённых запугивать и оскорблять его. Состояние его здоровья вызывает серьёзную озабоченность».

Эксперты также заявили, что «государства обязаны воздерживаться от произвольных арестов и задержаний, гарантировать свободу выражения мнений и объединений, а также обеспечивать достоинство задержанных без какой-либо дискриминации».

Специальные докладчики (независимые эксперты, назначаемые Советом ООН по правам человека) направили письмо правительству Узбекистана по этому делу в августе 2023 года, но ответа пока не получили.

Пресс-служба обмудсмана напомнила, что 15 июля 2022 года в Узбекистане была образована комиссия для проведения независимого расследования июльских событий в Каракалпакстане. Члены комиссии в составе омбудсмена, депутатов, местных и международных неправительственных некоммерческих организаций с 16 июля начали самостоятельное изучение в Каракалпакстане.

В офисе омбудсмана заявили, что встречались с Даулетмуратом Тажимуратовым в сентябре 2022 года во время посещения следственного изолятора №11 в Ургенче в Хорезмской области.

«В ходе встречи Тажимуратов заявил, что во время следствия и в СИЗО к нему не применялись пытки, давление и угрозы, а также он не имеет возражений к качеству питания и другим условиям в СИЗО. Тажимуратов также заявил, что у него есть адвокат и нет препятствий для встречи с ним. Он сообщил, что провёл короткую встречу с членами семьи, получает посылки и передачи», — говорится в сообщении.

Даулетмурат Тажимуратов на судебном заседании. Фото: «Газета.uz»

Кроме того, представители уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека встречались с Даулетмуратом Тажимуратовым 6 мая 2023 года в следственном изоляторе Зангиатинского района Ташкентской области и 9 сентября в колонии №11 в Навоийской области.

«Тажимуратов заявил, что в ходе следствия и приговора к нему не применялись пытки и угрозы, он был лишь недоволен вынесенным ему приговором суда», — говорится в сообщении суда.

Напомним, в ходе судебных процессов Даулетмурат Тажимуратов несколько раз заявлял о пытках. Генпрокуратура после запроса суда провела проверку и сообщила, что на теле подсудимого не было признаков пыток или следов повреждений, а также он не обращался в администрацию СИЗО касательно состояния его здоровья.

Даулетмурат Тажимуратов был осуждён на 16 лет лишения свободы по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане в июле 2022 года. Суд первой инстанции в январе признал его виновным по ряду обвинений, включая заговор с целью захвата власти и организацию массовых беспорядков. Апелляционная инстанция в начале июня оставила приговор в силе. Адвокат Тажимуратова Сергей Майоров назвал решение апелляционного суда «несправедливым» и «незаконным».