Министерство иностранных дел Таджикистана в срочной рекомендации посоветовало своим гражданам «временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости».

Ранее ведомство сообщило, что гражданам страны в последние несколько недель массово отказывают во въезде в Россию. Министерство выразило послу России в республике Семену Григорьеву свою обеспокоенность из-за необоснованных случаев отказа во въезде в Россию.

По данным МИДа, ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остаётся сложной.

По состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан международного аэропорта Внуково в Москве «без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 граждан Таджикистана». Среди застрявших граждан есть студенты-таджикистанцы, проходящие обучение в РФ за счёт образовательных квот российского правительства, говорится в сообщении.

«Из общего количества застрявших в аэропорту Внуково граждан Таджикистана после многочасового ожидания на территорию России допущены 322 человек. При этом, по имеющейся информации, российские власти намерены внести 306 человек в так называемый „список выдворяемых“. Непосредственное количество уже выдворенных составило 27 человек. Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

Как отметили в МИДе, «сложная ситуация» наблюдается также в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево российской столицы, где «в зонах содержания граждан без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев».

«В связи с тем, что застрявшие граждане Таджикистана не обеспечиваются достаточным количеством горячего питания, таджикскими дипломатами во взаимодействии с представителями диаспоры в аэропорт Внуково доставляется питание», — говорится в заявлении.

Консульская служба диппредставительства Таджикистана в Москве открыла круглосуточный оперативный штаб.