Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана 16 мая провела очередное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб от имени 16 осуждённых по первому судебному процессу в рамках уголовного дела о событиях 1−2 июля 2022 года в Каракалпакстане, а также протеста прокуратуры в отношении 4 приговорённых условно.

В этот день были допрошены четверо свидетелей, в том числе два адвоката из Каракалпакстана и водитель автомобиля Prado, который находился 1 июля в центре Нукуса, когда там собрались люди, сообщил «Газете.uz» Сергей Майоров, представляющий интересы основного фигуранта дела Даулетмурата Тажимуратова. Это был служебный автомобиль главы Жокаргы Кенеса (на тот момент) Мурата Камалова.

Сергей Майоров спросил водителя, кто в тот день дал приказ ехать в сторону Жокаргы Кенеса, где позже вечером были применены водомёты и специальные средства для разгона демонстраций.

«Почему это важно? Мы считаем, что направление в сторону Жокаргы Кенеса как раз и спровоцировало силовые структуры на трагедию. В этом не было никакой необходимости. Но водитель очень жёстко говорит: „Я ехал по требованию толпы. Толпа меня окружила и требовала: „Езжай сюда“. У меня не было возможности повернуть в другую сторону“», — процитировал его адвокат.

Сергей Майоров. Фото: Верховный суд.

Сергей Майоров сообщил, что суд поставил вопрос о том, чтобы не приглашать остальных экспертов, которые ещё не были допрошены. «Я возразил. Я говорю, что это категорически неправильно. Мне нужны все эксперты, которые дали экспертные заключения. Ну, суд вроде согласился и обещал предоставить», — сказал он.

Ринат Тажимуратов, брат Даулетмурата Тажимуратова, также выступающий как его защитник, сообщил, что его брат подал ходатайство о том, чтобы Управление СГБ по Хорезмской области ответило на вопрос, «были пытки в МВД в Нукусе или нет».

Подсудимый заявлял, что 4 июля на третьем этаже здания МВД Каракалпакстана его «пытали и били дубинками», а затем увезли на вертолёте в следственный изолятор СГБ в Хорезме «без каких-либо санкций или постановлений».

«Для подтверждения пыток сотрудники СГБ Хорезма сделали видеозапись увечий и составили акт. Тогда ему сказали, что, если он запросит, в любое время могут предоставить документы. Суд первой инстанции отправил письмо, чтобы предоставили акты и видеозаписи во время пребывания Даулетмурата Тажимуратова в СИЗО, но, к сожалению, прошло пять месяцев, и они до сих пор не ответили», — отметил Ринат Тажимуратов.

В ходатайстве упоминается статья 23 Конституции Каракалпакстана, согласно которой каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность и никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе как на основании закона. Согласно статье 24 никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство человека обращению.

Аналогичные нормы содержатся в статьях 25 и 26 Конституции Узбекистана в прежней редакции (в обновлённой редакции — статьи 26 и 27), а также в статьях 5 и 9 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах.

«Санкция об аресте, которая указана в деле, не соответствует по дате и времени его прибытия в следственный изолятор Хорезмского СГБ. Даулетмурат хотел уточнить эти моменты», — сказал Ринат Тажимуратов.

Судья удовлетворил ходатайство и направил письмо в Генеральную прокуратуру для проведения служебной экспертизы, сообщил он.

Фото: Верховный суд.



По решению судьи Аскара Бекманова следующее заседание суда состоится 23 мая.