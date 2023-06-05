Адвокат Даулетмурата Тажимуратова Сергей Майоров назвал решение судебной коллегии Верховного суда по апелляционной жалобе его подзащитного «несправедливым» и «абсолютно незаконным».

Верховный суд Узбекистана 5 июня постановил оставить в силе приговор Даулетмурату Тажимуратову, осуждённому по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане в июле 2022 года. В январе суд, проходивший в Бухаре, приговорил его к 16 годам лишения свободы по ряду обвинений, включая заговор с целью свержения конституционного строя.

«Не только несправедливым, в первую очередь незаконным я считаю [это решение Верховного суда]», — заявил Майоров в комментарии «Газете.uz».

«Это состоявшееся судебное решение… в очередной раз ещё с большей яркостью и убедительностью подтвердило, что наш суд даже на уровне Верховного суда… не является независимым судом. Он так же, как и другие суды, выполняет волю власти. Власть сказала, [что] Тажимуратов пускай останется на 16 [лет],. и суд выполнил это указание власти», — подчеркнул адвокат.

«Суд принял абсолютно незаконное, непроцессуальное решение. То есть с процессуальной точки зрения оно формально правильно, но с точки зрения доказанности его вины в совершении такого тяжкого преступления, как заговор с целью свержения власти или отстранения органов управления власти, — вот этого преступления он не совершил. Он не совершал и другие преступления, которые ему вменены», — добавил он.

По словам Сергея Майорова, ни он, ни Даулетмурат Тажимуратов не верили, что приговор ему будет изменен.

Даулетмурат Тажимуратов на оглашение определения апелляционной инстанции в Верховном суде 5 июня. Фото: Мамуржон Обрахматов / «Газета.uz».

Майоров также отметил, что апелляционный процесс проходил с нарушениями. По его словам, суд «фактически не занимался» тем, чтобы «объективно разобраться» в этом уголовном деле.

Во время прений Сергей Майоров просил суд исключить из уголовного дела заключения судебных экспертиз, которые легли в основу обвинения против Тажимуратова, поскольку они проводились с «грубейшими нарушениями» законодательства.

«Мои аргументы признать все эти заключения экспертизы недопустимым доказательством [суд] проигнорировал», — сказал адвокат.

Ранее Майоров говорил, что, по его ощущениям, несмотря на «объёмность и сложность» этого дела, апелляционный суд завершился «очень быстро».

Ринат Тажимуратов (справа). Фото: Верховный суд.

Ринат Тажимуратов, младший брат Даулетмурата Тажимуратова, также выступавший его защитником, тоже не согласился с решением апелляционной инстанции Верховного суда.

«Суд решил удовлетворить заявление прокурора, а наше заявление почему не удовлетворил? Хотя наши аргументы были значительно весомее, чем у прокурора. Ни один пункт не смогли доказать, а экспертиза вообще провалилась», — сказал он и добавил, что его брат планирует подавать кассационную жалобу.

«Сомнений в том, что приговор будет оставлен в силе [по итогам рассмотрения кассационной жалобы] нет. Но мы все равно должны эту процедуру кассационного обжалования пройти. По правилам подачи петиции в [Управление Верховного комиссара по правам человека] ООН предполагается, что мы должны пройти все этапы национального обжалования [приговора]. То есть исчерпать возможности на национальном уровне изменить приговор», — объяснил Сергей Майоров.

Как писала «Газета.uz», суд апелляционной инстанции вынес определение о смягчении приговора всем подавшим апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции, кроме Даулетмурата Тажимуратова. В частности, 8 фигурантам дела лишение свободы было заменено ограничением свободы, 6 подсудимым срок заключения был сокращён. В отношении Полата Шамшетова, который скончался в заключении после оглашения январского приговора, суд отменил часть приговора, касающуюся назначения ему наказания, а также снял арест с его имущества.

Кроме того, суд отклонил протест прокуратуры в отношении 4 человек, которым суд первой инстанции назначил наказание в виде ограничения свободы.

«Газета.uz» вела прямую трансляцию оглашения решения суда апелляционной инстанции.