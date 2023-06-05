Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана в понедельник вынесла решение по итогам рассмотрения апелляционных жалоб от имени 16 осуждённых по уголовному делу о событиях 1−2 июля 2022 года в Каракалпакстане. Одновременно рассматривался протест прокуратуры в отношении 4 человек, которые были осуждены условно.
Как передаёт корреспондент «Газеты.uz», наказание восьми подсудимых изменено с лишения свободы на ограничение свободы, они были освобождены в зале суда. Это
- Бахтияр Кадирбергенов;
- Байрам Сейтниязов;
- Саидабулла Медетов;
- Кахарман Сейтимов;
- Полат Нурниязов;
- Саиыпназар Калимов;
- Нурлан Султанмуратов; и
- Арсыланбек Темирханов.
Условия освобождения предусматривают, что они не должны покидать дом в ночное время, не должны участвовать в массовых мероприятиях и должны регулярно отчитываться в органе пробации.
Сроки заключения Даулетмурату Джиемуратову, Нурлану Найыпову, Разбеку Бекмуратову, Султанбеку Каипову, Аллабаю Токимбетову и Амирбеку Адилбекову сокращены.
Приговор главному фигуранту Даулетмурату Тажимуратову был оставлен без изменений, суд постановил оставить его ходатайство без удовлетворения — 16 лет лишения свободы.
В отношении Полата Шамшетова, который скончался в заключении вскоре после оглашения январского приговора, суд постановил восстановить его права и вернуть его имущество наследникам.
Протест прокуратуры в отношении Лолагул Каллыхановой, Азамата Турданова, Ахмета Сметуллаева и Азамата Нуратдинова, которая требовала заменить ограничение свободы на лишение свободы, суд отклонил. Наказание им оставлено без изменений.
«Газета.uz» вела прямую трансляцию оглашения решения суда апелляционной инстанции.
Детали будут опубликованы позже.