27 апреля примерно в 2:55 в одном из домов Сырдарьинского района после пожара найдены тела трёх человек из одной семьи с признаками убийства. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По его словам, предварительно речь идёт о погибших женщине, мальчике и девочке, их личность уточняется.

Оперативно-следственная группой, сформированная из квалифицированных и опытных сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел, задержала подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а, ж» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью). Ведётся следствие и устанавливаются причины произошедшего, отметили в ведомстве.