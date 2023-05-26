Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана 23 мая продолжила рассмотрение апелляционных жалоб от имени 16 осуждённых по первому судебному процессу в рамках уголовного дела о событиях 1−2 июля 2022 года в Каракалпакстане, а также протеста прокуратуры в отношении 4 приговорённых условно.

Во вторник с показаниями выступили сами подсудимые — такая процедура предусмотрена в Уголовно-процессуальном кодексе. Многие благодарили суд первой инстанции за не очень большой назначенный тюремный срок, принесли извинения народу и президенту и снова попросили смягчить наказание. Ряд подсудимых сказал, что их спровоцировал выйти на улицу основной фигурант дела Даулетмурат Тажимуратов.

Сергей Майоров, адвокат Тажимуратова, в комментарии «Газете.uz» сказал: «Они выступали нечестно. Это была ложь. Говорят, до 1 июля они думали, что Даулетмурат зовёт их на разрешённый митинг, а оказалось, что 1 июля митинг был незаконный».

Сергей Майоров и Ринат Тажимуратов. Фото: Мамуржон Обрахматов / «Газета.uz».

Журналистка Лолагул Каллыханова, приговорённая судом первой инстанции условно, подтвердила получение через знакомых комментария Даулетмурата Тажимуратова, который выступал против её публикации и рекомендовал ей убрать пост в её канале. Она вновь опровергла обвинение в сговоре с Тажимуратовым с целью захвата власти.

Сергей Майоров задал ей вопросы о том, как нарастало напряжение в Каракалпакстане перед волнениями 1−2 июля. «Она, в общем-то, подтвердила мою версию о том, что все эти массовые беспорядки, волнения и митинги произошли именно потому, что каракалпаки были огорчены тем, что их хотят лишить суверенитета, а это считалось недопустимым для них. Она подтвердила, что именно это недовольство, несогласие всколыхнуло народ», — заявил он.





В конце заседания адвокат начал задавать вопросы Тажимуратову, однако он пожаловался на плохое самочувствие и попросил суд перенести заседание на следующий день.

Во время допроса у подсудимого было кровотечение из носа. После осмотра медики сообщили, что у него упало давление.

Ринат Тажимуратов, брат подсудимого, также выступающий в качестве его защитника, сообщил, что Даулетмурат Тажимуратов болел около недели — у него была повышенная температура и пониженное давление.

Итоги служебной проверки

24 мая на заседании адвокат Сергей Майоров продолжил допрашивать экспертов, которые проводили политологическую, лингвистическую и психологическую комплексную экспертизу, в том числе выступлений Тажимуратова в ходе июльских событий.





По словам защитника, все эксперты заявили, что необходимости в исследовании Конституции Каракалпакстана в этом деле нет. «Они говорили, что этот вопрос не имеет отношения к Конституции Каракалпакстана. Это полный абсурд. Всё это является предметом уголовного дела, в том числе массовых беспорядков, свержения власти неконституционным путём», — отметил он.

«Эксперты давали заключения против Даулетмурата, что он якобы призывал. Но на мой вопрос, где прямой текст, где об этом говорится, что он призывал к массовым беспорядкам и свержению власти, сепаратизму, они говорят: „Нет, прямых слов нет. Но латентно, скрытно он подразумевал именно это, а прямого текста нет“», — сообщил адвокат.

Фото: Верховный суд.

Адвокат сообщил, что эксперты также исследовали статью, которая была написана в 1990-х годах. В ней рассказывается о женщине, которая встречалась с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым и говорила, что Каракалпакстан должен быть автономным и суверенным государством.

«И президент Каримов с ней согласился. В результате Конституция Узбекистана 1992 года и Конституция Каракалпакстана 1993 года сохранили эту норму, что Каракалпакстан является суверенной республикой. Я спрашиваю эксперта, когда была создана статья. Он говорит, что не знает. Но в постановлении написано, что статья 1990 года. Но он пожимает плечами и говорит: „Я на каракалпакском ничего не понимаю, ничего не знаю. Я получил материал на узбекском языке, мне его перевели. Я вот этот материал и исследовал. Я с сегодняшней позиции оцениваю, что эта статья имеет цель сепаратизма“», — процитировал эксперта Сергей Майоров.





После обеда 24 мая судья огласил результаты служебной проверки по фактам пыток, о которых заявил Даулетмурат Тажимуратов на заседании 15 мая.

Согласно ответу Службы государственной безопасности на запрос Генеральной прокуратуры, 5 июля Тажимуратов на основе решений органов следствия и суда был принят в следственный изолятор Управления СГБ по Хорезмской области, где находился до 19 ноября.

По итогам проверки отмечается, что на теле подсудимого не было признаков пыток или следов повреждений, а также он не обращался в администрацию СИЗО касательно состояния его здоровья.

По данным Генпрокуратуры, при задержании Даулетмурата Тажимуратова, доставлении в ОВД Нукуса и следственный изолятор СГБ в Хорезме не применялась сила, а требования законодательства и нормативных приказов не были нарушены.





Судья спросил, может ли Даулетмурат Тажимуратов дать показания, на что подсудимый заявил, что чувствует себя нормально, но из-за плохого самочувствия в течение недели не успел подготовиться к допросу. Судья перенёс заседание на 25 мая.

Утром 25 мая Даулетмурат Тажимуратов выступал около 2,5 часов, разъясняя, с какими обвинениями в свой адрес он не согласен. После этого ему задавали вопросы его адвокат, прокуроры и другие подсудимые.

Затем судья объявил о подготовке к началу прений и спросил, когда прокуратура будет готова к ним. Прения начались после обеда. О них — в следующих материалах.

24 мая заседание суда посетил Миндаугас Качераускис, глава отдела политики, прессы и информации делегация Европейского союза в Узбекистане. Ранее заседания посещали представители посольств ряда стран и международных организаций.