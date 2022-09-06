Члены парламентской комиссии по расследованию событий начала июля в Каракалпакстане посетили следственный изолятор №11 в Ургенче Хорезмской области, где изучили условия содержания, питания и доступа к медицинскому обслуживанию, а также осмотрели помещения для краткосрочных встреч с адвокатами и близкими родственниками задержанных. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Омбудсман Феруза Эшматова, возглавляющая комиссию, и другие члены комиссии опросили лиц, содержащихся под стражей в изоляторе, в том числе Даулетмурата Тажимуратова, одного из основных обвиняемых по уголовному делу о тех событиях.

«В ходе встречи Даулетмурат Тажимуратов сообщил, что обеспечен адвокатом, что ему не препятствовали при встрече с адвокатом, также у него была кратковременная встреча с членами семьи и он получает посылки и передачи», — говорится в сообщении.

Таджимуратов также сообщил, что в ходе следственных действий и в следственном изоляторе в отношении него пыток, давления или притеснений не было, отмечает комиссия. К качеству питания и другим условиям содержания в изоляторе у него претензий нет.

«В ходе визита члены комиссии засвидетельствовали, что права подозреваемых не нарушались во время их содержания в следственном изоляторе и в ходе следствия, не допущены случаи применения психических и физических пыток», — заявила комиссия.

8 июля Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что в рамках предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя) Уголовного кодекса в связи с массовыми демонстрациями в Каракалпакстане было задержано 14 человек.

Журналисту Даулетмурату Тажимуратову и спортсмену Азамату Турданову было предъявлено обвинение «по соответствующим статьям Уголовного кодекса». В качестве подозреваемой по делу была привлечена журналистка Лолагул Каллыханова, в действиях которой установлены признаки преступлений, посягающих на общественную безопасность. О местонахождении Даулетмурата Тажимуратова сообщается впервые.

Массовые демонстрации произошли в столице Каракалпакстана Нукусе 1 и 2 июля на фоне недовольства жителей республики предложенными поправками в Конституцию, которые касались статуса Каракалпакстана. В течение нескольких дней до этого в республике был ограничен доступ в интернет.

1 июля Даулетмурат Тажимуратов, выступая возле мечети, сообщил, что обратился в Жокаргы Кенес (парламент республики) с просьбой провести 5 июля «мирный, организованный» митинг" за «свободу Каракалпакстана». В тот же день он был задержан. К вечеру его отпустили, но затем снова задержали.

2 июля в Нукус прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который заявил: «Если каракалпакский народ недоволен, ни одна статья никогда не будет изменена». После этого поправки о статусе Каракалпакстана были сняты с обсуждения.

В конце августа был избран новый глава Жокаргы Кенеса Каракалпакстана — им стал бывший глава МВД республики Аманбай Орынбаев. Он сменил на этом посту Мурата Камалова, возглавлявшего Каракалпакстан менее двух лет.