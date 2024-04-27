Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор в отношении 40-летней женщины, которая признана виновной в приобретении бытовой техники, оформив обманным путём кредиты на имена более 80 человек. Об этом сообщила передача Millar телеканала Milliy TV.

Сообщается. что преступления женщина совершала совместно с двумя мужчинами 28 и 29 лет. Согласно материалам дела, до этого женщина была судима 12 раз.

«Я занималась получением кредитов на имена граждан. Признаю, что совершила преступление», — созналась обвиняемая в зале суда.

Суд приговорил её по пункту «в» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Её подельники получили по 5,5 лет.