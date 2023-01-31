Суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана по уголовным делам Елубая Абибуллаева на заседании 31 января огласил приговор в отношении 22 обвиняемых.

Даулетмурат Тажимуратов (1979 года рождения), адвокат бюро газеты «Эл хызметинде» («На службе народа») и бывший главный редактор газеты с аналогичным названием был признан виновным по части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан), пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере), статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пункта «а, б, г» статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершенное по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета) Уголовного кодекса Узбекистана.

Судья приговорил его к 16 годам лишения свободы. Прокурор запрашивал 18 лет тюрьмы.

Наказание начинается исчисляться с 5 июля 2022 года.

Кроме того, Тажимуратов должен выплатить ущерб на 228,8 млн сумов.

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