Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов в интервью «Газете.uz» пояснил прозвучавшее недавно поручение президента Шавката Мирзиёева принять трёхлетнюю программу строительства «бессветофорных эстакад» на дорогах, где наблюдаются пробки и аварии. Эта программа должна войти в разрабатываемый документ о снижении количества дорожно-транспортных происшествий в стране.

«Бессветофорные эстакады» планируется строить на «магистральных дорогах между регионами, дорогах, которые пересекают всю республику».

«Под эстакадами имеются в виду не путепроводы или мосты [внутри городов], речь идёт об организации движения без поворота налево — чтобы поворот был через эстакаду или разворот. Есть такие решения. Даже в городах, даже в Ташкенте — на „бетонке“ или в других местах… Имеется в виду вот это», — сказал министр транспорта.

Он сообщил, что глава государства поручил провести инвентаризацию дорог по всему Узбекистану, выявить «очаги скопления машин, пробок и аварий», чтобы потом проектировщики и учёные дали предложения о строительстве таких эстакад. Всё будет научно обоснованно, «сумбурного» и «беспредельного» строительства не будет, подчеркнул Илхом Махкамов.

В качестве примера он привёл дорогу «Ташкент-Самарканд», где наблюдается высокая загруженность, из-за чего время в пути между городами увеличилось. «Можно мелкими участками её пропускную способность увеличить. Развороты убрать, выстроить так, чтобы грузовики ездили только по правой полосе и не занимали вторую и третью полосу», — заявил министр.

«То есть, если у нас магистральная дорога и там есть наземный разворот, то когда машины разворачиваются, это препятствует движению и создаёт аварийные ситуации. Вместо этого будет, допустим, съезд направо, затем пересечение этой же дороги налево или разворот. Речь не идёт о перекрёстках, строительстве путепроводов, которые потом будут создавать пробки в других местах», — уточнил он.

В субботу Илхом Махкамов принял участие в совещании с заместителем министра внутренних дел — начальником Департамента общественной безопасности Бекмуродом Абдуллаевым, главой Службы безопасности движения ДОБ Олимом Саидовым, и. о. председателя Комитета по автомобильным дорогам при Минтрансе Жамшидом Турсуновым и другими.

«Везде организуются штабы, начали инвентаризацию. В первую очередь, магистральные дороги. Исходя из очагов, которые мы установим, мы определим задачи, сколько нужно дорожных знаков, где дефицит знаков, где по нормативу положены развороты, где не положены. Исходя из этого уже будут готовиться проектные решения по этим эстакадам, если идёт речь непосредственно об эстакадах», — сказал министр.

Зарубежных экспертов планируется пригласить из таких стран, как Россия, Турция и Южная Корея, добавил он, комментируя поручение президента привлечь специалистов.

Для путепроводов в городах примут критерии

Что касается Ташкента и других городов, то Минтранс сейчас вырабатывает критерии того, где в границах городов можно строить путепроводы и мосты.

«Я дал задание проектировщиком, проектному офису Минтранса по Ташкенту, Управлению транспорта, Управлению безопасности дорожного движения, зарубежным экспертам выработать научно обоснованные критерии, где должны быть путепроводы и каким целям они должны служить в мегаполисах», — сказал Илхом Махкамов.

«По этим критериям после инвентаризации Ташкента мы полностью определим те очаги, те точки, где они востребованы вообще… Это непосредственно, в первую очередь, переезды, проезды и пересечения с железной дорогой с высокой интенсивностью движения поездов. То есть, если это магистральная дорога и она пересекается с железной дорогой или, наоборот, интенсивность на этой железной дороге высокая, там обязательно должен быть путепровод», — сказал он.

«Второе — Кольцевая автодорога Ташкента. Она часто пересекается с заездами в город. Например, круг Рохат. Или Ипподром, где ситуация доходит вообще до невозможного, там нужны решения. Вот только такие решения подразумевается. Мы не имеем в виду центр города, перекрёстки», — заявил министр.

В начале года хокимият Ташкента публиковал проект постановления президента о совершенствовании транспортной инфраструктуры города и внедрении системы цифрового управления дорожным движением. Документ разрабатывался много месяцев. Постановление пока не было принято.

В документе подчёркивается, что путепроводы внутри городов не помогают справиться с повышенным трафиком и заторами. Дословно: «Все путепроводы, строящиеся внутри города, становятся причиной резкого увеличения транспортного потока на последующих перекрёстках и появления заторов». Это же в беседе отметил и министр транспорта.

Он добавил, что эти же принципы распространятся на озвученные ранее планы строительства 12 путепроводов в Ташкенте, а также путепровода на пересечении улиц Батыра Закирова (Абая) и Навои (против этого выступала «Газета.uz»).

"Как я сказал, сейчас начали разрабатывать критерии и проводится инвентаризация, где вообще эти путепроводы должны быть", — подчеркнул Илхом Махкамов. «Президент даёт направление. Наша задача — подойти к этому с научной стороны, на научной основе и проектно правильно это всё организовать», — сказал он.

«Газета.uz» также попросила Министерство транспорта прокомментировать планы строительства в Самарканде ещё двух путепроводов в дополнение к одному, построенному ранее. Наш корреспондент с урбанистом Искандаром Солиевым посещали места планируемого строительства и убедились, что необходимости строительства там путепроводов нет.

Более того, строительство этих путепроводов не предусмотрено транспортным мастер-планом Самарканда, который разрабатывался с участием российской компании SIMETRA. «Газета.uz» публиковала целый ряд интервью с экспертом компании Владимиром Валдиным о том, как готовился мастер-план.