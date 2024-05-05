Предпринимательница Диёра Усманова в своём Instagram рассказала о домашнем насилии во время первого брака с покойным Бабуром Усмановым.

Она отметила, что её рассказ может нанести ей вред, но она верит, что польза будет «стократно превышать риск», а также «изменит восприятие или как-то повлияет на женщин, которые терпят домашнее насилие и абьюз».

«[Речь] про жизнь, которую я пережила, когда мне было 21 год, до 25 лет. С 19 [лет], даже если начинать. Я была в тяжёлых отношениях, в которых было, тем не менее, много любви и страсти с моим первым мужем. Мы друг друга любили и очень много боролись за наш брак. Впоследствии, когда он начал поднимать на меня руку и когда пошли эти избиения, а избиения продолжались на протяжении четырёх лет, были и сотрясения мозга, и много крови, и ушибы, и все тело в синяках, и много сломанной мебели, дверей, всего», — рассказала она.

Она считает, что «всё это не должно пройти бесследно».

«Все это происходило не от того, что 100% был виноват мужчина. Здесь 50% лежит вина и проблема наша в том, что мы недостаточно себя ценим, недостаточно смелые, недостаточно крепко стоим на ногах, боимся дать заднюю, боимся сказать родителям, боимся вернуться к родителям, боимся все начать заново. За то, что мы надеемся, что это изменится, что это будет иметь какие-то в будущем хорошие плоды, что это переживётся — это все наша проблема», — заявила Диёра Усманова.

«Я помню, когда он первый раз на меня поднял руку, он ещё с пятого этажа за пятку спустил меня до первого этажа — я вся покалеченная. Я помню, как он целовал мои ноги, просил прощения. Я склонилась над ним, обняла его голову и в итоге я жалела его, успокаивала, ободряла его, что всё хорошо, ничего страшного не произошло, не нужно так убиваться из-за этой ситуации. То есть вот так вот переворачивается ситуация. И это все сейчас, через 10 лет я осознаю, что была большая моя проблема, большая наша проблема в том, что мы не видим и не осознаем трагичности того, что происходит», — утверждает она.

По её мнению, женщины должны прерывать такие отношения и находить в себе силы уйти.

«Я в себе эти силы не нашла… Тем не менее, хочу сказать, что это был прекрасный человек удивительно доброй души, который вообще не встречается в наше время ни у кого. Как будто бы это его добрая душа и эти реалии они как будто бы не могли связаться между собой. Поэтому я не могла понять, как это существо, такой человек, которого я люблю, и такой добрый, благородный, мог совершать вот такие истязания, которые он совершал», — сказала Диёра Усманова.

«Тем не менее, это психологическое какое-то отклонение, психическое, которое нужно лечить и от которого надо защищать своих детей. Из таких отношений нужно уходить. Потому что тем, что вы прощайте один раз, прощайте, второй раз, а потом это входит в привычку, человек понимает, что это ему простится, это может очень плохо закончиться, или же всю жизнь просто отравите. Я не нашла в себе силы тогда и сейчас через 10 лет я оглядываюсь назад и понимаю, насколько много было допущено ошибок с моей стороны и как много моей вины в этом. Так же, как и его», — заявила она.

Диёра Усманова считает, что женщины должны работать над собой и научиться себя уважать.

В комментариях она отметила, что после публикации этого рассказа отношения с семьёй бывшего супруга испортились.

Диёра Усманова является племянницей первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой. В возрасте 20 лет она вышла за Бабура Усманова, племянника российского миллиардера узбекистанского происхождения Алишера Усманова.

8 мая 2013 года в Ташкенте Бабур Усманов на своём автомобиле попал в смертельную аварию.

В 2016 году Диёра Усманова во второй раз вышла замуж за бизнесмена Батыра Рахимова, который является бывшим владельцем футбольного клуба «Пахтакор» и гостиницы «Узбекистан». В 2001 году открыл частный банк «Капиталбанк».

На данный момент Диёра Усманова является основательницей нескольких компанией.