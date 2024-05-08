Сотрудники Службы государственной безопасности и Таможенного комитета пресекли попытки незаконного вывоза золота в другие страны. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

В частности, четверо жителей Андижана и Андижанской области пытались вывезти в Кыргызстан через пропускной пункт «Дустлик» спрятанные в одежде золотые изделия — цепочку, зубную коронку и лом.

Согласно заключению эксперта, общий вес изъятых золотых изделий и сплавов составила 556 гр, а общая стоимость — 474 млн 256 тысяч сумов.

В другом случае, при попытке выезда в Кыргызстан на контрольно-пропускном посту «Маданият» была остановлена и досмотрена 41-летняя жительница Избасканского района. У неё были обнаружены золотые изделия общим весом 568 гр в виде цепочки и лома, не указанные в таможенной декларации.

По экспертному заключению, общая стоимость этих золотых изделий и слитков составила 431 млн 894 тысячи сумов.

Кроме того, была задержана её знакомая, 41-летняя жительница Наманганской области. Женщина пыталась вывезти цепочки и нестандартные слитки весом 271 гр на сумму 249 млн 240 тысяч сумов.

Установлено, что они планировали переправить золотые изделия через Кыргызстан в Турцию.

В отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 182 (нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные действия.