Мост в Каракалпакстане, открытый в конце февраля, временно закрылся на «дополнительное оборудование переезда», сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

«В связи с запланированным проведением дополнительных работ по оборудованию железнодорожного переезда на участке между станциями Кипчак — Блокпост на территории Амударьинского района, 7 мая 2024 года с 14:00 до 9 мая 2024 года 14:00 движение автотранспортных средств по совмещённому мосту будет временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Компания попросила водителей на время проведения работ пользоваться соседним Кипчакским понтонным мостом.

Напомним, мост длиной 423 м через реку Амударья в Амударьинском районе с железной дорогой был открыт 29 февраля. Его строительство было инициировано президентом Узбекистана в декабре 2020 года.