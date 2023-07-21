На пересечении улиц Батыра Закирова (Абая) и Навои в Ташкенте может быть построен путепровод. «Необходимость» его строительства во время поездки по столице в четверг «подчеркнул» президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила его пресс-служба.

Прямая цитата из сообщения: «Глава нашего государства осмотрел здесь условия для движения пешеходов и автомобилей. Учитывая, что в будущем трафик будет только увеличиваться, подчёркнута необходимость строительства путепровода на пересечении улиц Ботира Зокирова и Навои, повышения комфорта дорожного движения» (в узбекской версии сообщения говорится не о комфорте движения, а о повышении удобства тротуаров).

«Газета.uz» считает важным привлечь внимание президента и отметить спорность этого решения и необходимость его обязательного обсуждения с общественностью и специалистами, включая архитекторов, урбанистов, транспортных инженеров.

Почему это спорное решение

1. Приведённая краткая цитата из сообщение пресс-службы президента содержит противоречивые формулировки и отражает устаревшие подходы и стереотипы, а именно — уверенность о том, что путепроводы необходимы для того, чтобы улицы справлялись с растущим трафиком. И мировой, и отечественный опыт доказывают ошибочность такого мнения.

2. В начале года хокимият Ташкента публиковал проект постановления президента о совершенствовании транспортной инфраструктуры города и внедрении системы цифрового управления дорожным движением. «Газете.uz» известно, что документ разрабатывался много месяцев. Он сильно отличается от документов, принимавшихся до этого, благодаря прогрессивным и современным предложениям. Постановление так и не было принято.

В документе содержится признание о том, что путепроводы не помогают справиться с повышенным трафиком и заторами. Дословно: «Все путепроводы, строящиеся внутри города, становятся причиной резкого увеличения транспортного потока на последующих перекрёстках и появлению заторов».

Далее: «Учитывая этот фактор и исходя из передового международного опыта, добиться резкого сокращения скорости движения транспорта и предотвратить образование крупных заторов можно за счёт сокращения потоков транспорта в направлении центра города, их перенаправления на обводные пути».

В документе предлагается запретить строить путепроводы внутри Ташкентской кольцевой автодороги, внедрить передовые решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, в том числе умные светофоры для упорядочения потоков транспорта, успокоить движение за счёт снижения скорости, ограничить передвижение грузовиков, развивать общественный транспорт и так далее.

Эти меры, согласно расчётам, должны были ускорить передвижение автомобилей в часы пик, сократить количество легкового автотранспорта в центре на 20%, повысить пропускную и провозную способность улично-дорожной сети, уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Предлагаемое строительство путепровода противоречит всему перечисленному. Во всех развитых странах в центрах городов потоки транспорта ограничиваются, а не увеличиваются.

3. Озвученное заявление противоречит объявленному президентом Узбекистана несколько лет назад приоритету пешеходов в системе дорожного движения: «Пешеходы — велосипедисты — общественный транспорт — личные автомобили». «На наших дорогах транспорту отдаётся излишний приоритет. Хотя движение пешеходов, спокойствие и здоровье людей должны быть на первом месте», — сказал тогда Шавкат Мирзиёев. Этот принцип закладывался во все последующие нормативно-правовые акты, касающиеся безопасности дорожного движения, однако на практике он так и не соблюдался.

4. Современная практика городского проектирования рассматривает улицу не как пространство транспортного движения, а как пространство городской жизни, сочетающее в себе множество различных функций и уличных активностей. «Это кафе, магазины, рестораны, в целом общественные пространства, а также все нужды, с этим связанные. Это пешеходы, спешащие по своим делам или прогуливающиеся, студенты, пенсионеры, мамы с детьми в колясках — всё множество городских портретов пользователей и целый спектр потребностей каждого из них, который удовлетворяется там», — писал в колонке для «Газеты.uz» в 2018 году специалист в области транспортного планирования Илья Петушков. Путепроводы создают вокруг себя огромное мёртвое пространство, которое могло бы жить и привлекать людей.

5. Путепроводы — это наиболее сложное и самое дорогое решение транспортного пересечения. Поэтому с привлечением грамотных специалистов, в том числе независимых, нужно глубоко разобраться, насколько правильно именно такое решение, а также анализировать, какие могут быть последствия от реализации этого решения. Средства, которые пойдут на строительство развязки и её ежегодное содержание, могут быть использованы для более важных проектов.

Множество развязок, построенных в последние годы в Ташкенте (трёхуровневая развязка у бывшего завода ТАПОиЧ, путепровод через улицу Шота Руставели по улице Мукими, возле нынешнего парка «Навруз», развязка на «Ганге» и многие другие) и других городах (Самарканд, Ургенч) отличаются непродуманностью и неудобством как для водителей, так и (особенно) для пешеходов.

6. Закупка по поручению президента тысячи автобусов большой и особо большой вместимости для Ташкента, которая должна была быть сделана много лет назад, кардинально улучшила транспортное обслуживание населения. Выделенные линии, более стабильный график движения и кондиционеры привлекли большое количество жителей, которые раньше предпочли бы такси тесному, жаркому и коптящему мидибусу. Это наглядный пример правильного решения и метода управления спросом — людям предложили лучшую альтернативу, и они её выбрали.

Власти должны пойти дальше и перестать бояться слова «трамвай». Это слово (или, возможно, более современное и привлекательное — LRT) должно вернуться на повестку дня. Госорганы и специалисты годами ждут, пока это озвучит президент, боясь инициативы — так быть не должно. Ликвидация трамвая не решила ни одну из проблем, которые ему искусственно приписывали. Ситуация в городе только ухудшилась. Если Ташкент хочет быть современным городом, вопрос LRT должен срочно начать обсуждаться по всем каналам.

Перекрёсток Навои — Батыра Закирова в своё время отлично справлялся и с трамваями, и с троллейбусами во всех направлениях.

В качестве срочной временной меры можно начать с BRT на той же улице Беруни — Навои — Шота Руставели, обещания внедрения которого звучат на протяжении нескольких лет. От заторов улицы спасут только развитый общественный транспорт, ограничение количества легковых автомобилей, создание условий для пешеходов и велосипедистов (не эти бетонные велодорожки, которые уже построены).

7. Обсуждаемый перекрёсток был совсем недавно капитально реконструирован. К проекту привлекались известный урбанист Аркадий Гершман и транспортный инженер Александр Девяткин. Перекрёсток, как и другие перекрёстки этого коридора, оборудован умными светофорами. Согласно имеющейся у «Газеты.uz» информации, на реконструированных перекрёстках практически не бывает дорожно-транспортных происшествий, а их пропускная способность, как и планировалось, выросла.

Именно обращение «Газеты.uz» к президенту в 2022 году спасло улицу Навои от превращения в шоссе и заставило власти кардинально пересмотреть проект её реконструкции. Реализованный проект не идеален, но он намного лучше того, что предлагался изначально.

В начале июля Шавкат Мирзиёев, выступая на предвыборной встрече в столице, заявил, что в Ташкенте «на основе передового зарубежного опыта» на улицах, где наблюдаются заторы, будет построено 12 путепроводов. «Газета.uz» считает, что власти должны обнародовать заранее места планируемого строительства и провести общественные обсуждения по каждому из них.

На данный момент также неизвестно, затронет ли возможный проект исторические здания, расположенные рядом с перекрёстком.

Мы надеемся, что это обращение также дойдёт до главы государства, и проект будет пересмотрен, а лучше — отменён, потому что в центре города многоуровневым развязкам не место. Решения, затрагивающие жизнь сотен тысяч людей, должны обсуждаться с этими людьми.