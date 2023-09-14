Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 12 сентября поручил разработать проект постановления, предусматривающий меры по снижению числа дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает телеканал «Узбекистан 24».

Глава государства поставил эту задачу перед заместителем министра внутренних дел — начальником Департамента общественной безопасности Бекмуродом Абдуллаевым, начальником Службы безопасности дорожного движения ДОБ МВД Олимом Саидовым и и. о. председателя Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Жамшидом Турсуновым совместно с хокимами областей.

Бекмурод Абдуллаев и Олим Саидов.



«В течение месяца изучить все светофоры и дорожные знаки, ограничивающие движение, и разработать предложения по снижению количества ситуаций, связанных с авариями», — сказал президент.

В проект документа он поручил включить трёхлетнюю программу строительства «бессветофорных эстакад» на дорогах, где часто образуются пробки и происходят аварии. Эта программа должна быть разработана с привлечением зарубежных экспертов.

На совещании отмечалось, что благодаря установке на дорогах более 2500 камер и радаров, а также снижения разрешённой скорости движения транспорта в городах с 70 до 60 км/ч, количество ДТП в местах, где имеются камеры, снизилось на 30%. С учётом этого президент подчеркнул необходимость продолжить внедрение систем «умный перекрёсток» и «умный светофор» в более широком масштабе.

Бекмурод Абдуллаев в интервью телеканалу сообщил, что, согласно анализу, несоответствие дорожной инфраструктуры требованиям становится причиной 48% всех аварий.

Говоря об итогах совещания, он сообщил, что в административных центрах областей в целях сокращения заторов планируется внедрить систему «умных светофоров», а на самых загруженных перекрёстках будут строиться эстакады.

Олим Саидов подтвердил, что по поручению президента в течение месяца будут проинвентаризированы все дорожные знаки и светофоры на территории Узбекистана, а на загруженных перекрёстках «в целях правильной организации движения вместо светофорных устройств будут создаваться эстакады».

На днях заместитель начальника СБДД Эрали Бозоров в интервью Kun.uz выразил желание, чтобы как можно больше пешеходных переходов были подземными или надземными. «Если бы так было, думаю, это предотвратило бы все ДТП с участием пешеходов» (есть много свидетельств, что это не так).

В июле президент сообщал о планах строительства в Ташкенте 12 новых путепроводов. Их местоположение до сих пор официально не сообщалось. В том же месяце Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости строительства путепровода на пересечении улиц Батыра Закирова и Навои в центре столицы.

«Газета.uz» писала, что путепровод в самом центре Ташкента — это спорное решение, которое противоречит заявленным ранее принципам приоритета пешеходов в городской среде. Мы также публиковали материал о том, улучшилась ли ситуация в столице после строительства нескольких путепроводов.