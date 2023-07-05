От станции метро «Дустлик» (бывшая «Чкалов») до строящегося Нового Ташкента будет построена линия надземного метро или трамвая протяжённостью 15 км. Такие планы озвучил Шавкат Мирзиёев, выступая на предвыборной встрече в столице в среду в качестве кандидата в президенты от партии УзЛиДеП.

По его словам, линия сможет перевозить 115 тысяч пассажиров в сутки.

«Мы ускорим работу по обеспечению экологической стабильности в столице, превращению её в один из мегаполисов с чистым воздухом», — заявил также кандидат.

До 2030 года объём вредных выбросов в атмосферу будет сокращён на 50%, или на 150 тысяч тонн, пообещал он.

Планируется закупить дополнительно 1200 электробусов, а их долю в подвижном составе общественного транспорта довести до 50%.

«Остальные автобусы будут переведены на природный газ, у которых в 3 раза меньше выбросов. Другими словами, не останется ни одного автобуса на дизельном топливе», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что будет широко внедряться принцип «Безопасная и ровная дорога» за счёт цифровизации управления дорожным движением.

«На основе передового зарубежного опыта» на улицах, где наблюдаются заторы, будет построено 12 путепроводов, заявил кандидат.

На всех перекрёстках со светофорами (605) будут внедрены системы управления «умный перекрёсток» и «умный светофор» (сейчас их 64).

Вдоль улиц будет установлено 3000 современных паркоматов. В пяти местах въезда в столицу и возле шести станций метро будут построены многоуровневые парковки, сообщил он.