Президент Шавкат Мирзиёев своим указом наградил орденом «Дустлик» («Дружбы») 8 иностранных инвесторов в связи с 32-й годовщиной государственной независимости Узбекистана.

Награда присуждена «за большой вклад во всестороннее развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между нашими государствами, расширение сотрудничества в дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, особые заслуги в привлечении инвестиций в экономику нашей страны, реализацию эффективных инновационных проектов и совместных программ, активную поддержку осуществляемых в республике широкомасштабных реформ и демократических преобразований, глобальных и региональных инициатив Узбекистана, а также за укрепление уз дружбы и взаимопонимания между нашими народами».

Список награждённых

Степан Гуржий — вице-президент по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке «Лукойла» (Россия);

— вице-президент по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке «Лукойла» (Россия); Мухаммад Абунайян — председатель правления компании ACWA Power (Саудовская Аравия);

— председатель правления компании ACWA Power (Саудовская Аравия); Мухаммад Жамил Ал-Рамахи — генеральный исполнительный директор компании Masdar (ОАЭ);

— генеральный исполнительный директор компании Masdar (ОАЭ); Джемиль Казанджи — председатель совета правления компании Aksa Energy (Турция);

— председатель совета правления компании Aksa Energy (Турция); Мехмет Ченгиз — основатель компании Cengiz Holding (Турция);

— основатель компании Cengiz Holding (Турция); Шандор Чаньи — председатель правления OTP Bank (Венгрия);

— председатель правления OTP Bank (Венгрия); Сейфолла Гасем и — председатель правления компании Air Products (США);

и — председатель правления компании Air Products (США); Парис Муратоглу — председатель правления компании Total Eren (Франция).

Инвесторы являются представителями компаний, в основном работающих в сфере энергетики, а также нефтегазовой и банковской отраслей.

«Лукойл» работает в Узбекистане 19 лет и инвестировал в нефтегазовую отрасль Узбекистана свыше 8 млрд долларов. В 2021 году компания работала на месторождениях Узбекистана с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1% от общего объёма). За это время доля могла вырасти. Соглашение о разделе продукции с «Лукойлом» на проекте Кандым-Хаузак-Шады подписан до 2046 года, а на проекте Гиссар — до 2043 года.

Саудовская ACWA Power реализует ряд проектов по строительству солнечных и ветровых электростподписанций в Узбекистане на 7,5 млрд долларов. В марте с этой компанией были подписаны соглашения о строительстве двух солнечных электростанций общей мощностью 1400 МВт в Ташкентской и Самаркандской областях, а также систем накопления энергии на 1200 МВт в трёх областях. В проекты намерены привлечь ещё 2,5 млрд долларов инвестиций.

Эмиратская Mastar также строит несколько ФЭС в Узбекистане. В 2023 году компания намерена начать строительство трёх фотоэлектростанций: Nur Jizzakh на 220 МВт в Джизакской области, Nur Samarkand на 220 МВт в Самаркандской области и Nur Sherabad на 457 МВт в Сурхандарьинской области, на эти цели компания привлекла кредиты почти на 400 млн долларов.

Турецкая Aksa Energy построила в Ташкентской области газовой теплоэлектростанции мощностью 240 МВт, а также ТЭС на 270 МВт в Бухарской области.

C участием холдинга Турции Cengiz Holding были реализованы два проекта в Узбекистане — введены в эксплуатацию тепловые электростанции в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 МВт. В начале августа компания представила президенту проекты ещё на 5,2 млрд долларов.

Венгерский OTP Bank в июле приватизировал «Ипотека-банк», купив на первом этапе 73,71% доли. В конце марта на совещании у президента стало известно, что государственная доля в «Ипотека-банке» продана за 324 млн долларов. Компания также хочет создать совместный фонд на 100 млн долларов.

В мае правительство Узбекистана и Air Products подписали инвестиционное соглашение на 1 млрд долларов о развитии производственного комплекса по переработке промышленных газов в составе завода Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области. Компания будет владеть и эксплуатировать две воздухоразделительные установки, две установки автотермического риформинга и установку по производству водорода в рамках комплекса GTL, а также будет поставлять кислород, азот, водород и синтетический газ на долгосрочной основе в рамках контракта «бери или плати/фиксированная плата» с «Узбекнефтегазом». «Узбекнефтегаз» будет поставлять сырьё, природный газ и коммунальные услуги, а также продавать всю продукцию.

Total Eren в мае запустила солнечную фотоэлектростанцию промышленного масштаба в Нурабадском районе Самаркандской области. Французская компания намерена расширить свою деятельность в Узбекистане за счёт реализации новых крупных инвестиционных проектов.