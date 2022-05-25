В Нурабадском районе Самаркандской области запущена вторая в Узбекистане солнечная фотоэлектростанция промышленного масштаба.

24 мая станция мощностью 100 МВт начала подавать электроэнергию в единственную энергосистему страны, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Электростанция будет вырабатывать 260 миллионов кВт.ч электроэнергии в год и обеспечивать электроэнергией более 80 тысяч домов.

Ввод станции, согласно расчётам, позволит сэкономить 78 миллионов кубометров природного газа в год и предотвратит выброс в атмосферу 100 тысяч тонн вредных выбросов.

«При таком количестве сэкономленного газа можно обеспечить природным газом все существующие домохозяйства страны в течение 10 дней», — отмечается в сообщении.

На строительстве станции было задействовано 400 человека. Проект стоимостью 100 млн долларов был реализован за счёт прямых инвестиций французской Total Eren.

Новая станция является второй по величине солнечной фотоэлектрической станцией в истории Узбекистана по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Первая такая станция была запущена в августе 2021 года в Карманинском районе Навоийской области.

К концу 2023 года в Каттакурганском районе Самаркандской области эмиратская Masdar также запустит солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 220 МВт.