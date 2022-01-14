Сегодня, 14 января, в 11:15 начала подачу в единую электросеть Узбекистана новая теплоэлектростанция мощностью 240 МВт, построенная турецкой компанией Aksa Enerji в Кибрайском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Эта ТЭС рассчитана на выработку 2 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии в год.

Благодаря эффективности современного парогазового оборудования, при работе станции экономится 290 миллионов кубометров природного газа в год, говорится в сообщении. Сэкономленный природный газ позволит выработать дополнительно 1 миллиард кВт⋅ч электроэнергии.

Проект стоимостью 150 млн долларов полностью финансируется турецкой компанией Aksa Enerji.

Это уже вторая электростанция, введённая в эксплуатацию Aksa Enerji в Узбекистане. Первая ТЭС мощность 270 МВт введена в эксплуатацию 11 января в Бухарской области.