В среду, 24 мая, объявлен предварительный победитель тендера на строительство и эксплуатацию солнечной фотоэлектрической станции мощностью 300 МВт в Гузарском районе Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Этот проект реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР) в рамках «Программы разработки проектов и консультационных услуг по строительству солнечной фотоэлектрической станции общей мощностью 300 МВт» (Фаза 2).

Предложения по реализации проекта подали две международные компании:

Эмиратская Masdar предложила цену в 3 цента за 1 кВт⋅ч электроэнергии, произведённой солнечной электростанцией, и 6,33 доллара за 1 МВт⋅ч доступности аккумуляторной системы.

предложила цену в 3 цента за 1 кВт⋅ч электроэнергии, произведённой солнечной электростанцией, и 6,33 доллара за 1 МВт⋅ч доступности аккумуляторной системы. Саудовская Acwa Рower предложила 3.0518 цента за 1 кВт⋅ч электроэнергии, произведённой солнечной электростанцией, и 24,425 доллара за 1 МВт⋅ч наличия аккумуляторной системы.

Предварительным победителем тендера объявлена компания Masdar, резервным — Acwa Рower.

Как ожидается, иендерные документы будут рассмотрены и утверждены тендерной комиссией с участием консультантов АБР в ближайшие дни.





Тендер был проведён Министерством энергетики, Министерством инвестиций, промышленности и торговли, компанией «Национальные электрические сети Узбекистана», Министерством экономики и финансов и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Проект включает в себя строительство солнечной фотоэлектрической станцию мощностью 300 МВт в Гузарском районе и систему накопления энергии (аккумулятор), обеспечивающую мощность 75 МВт в течение 1 часа.

Инвестор, выигравший тендер, спроектирует, профинансирует и будет эксплуатировать солнечную фотоэлектрическую станцию в течение 25 лет.

Напомним, Masdar намерена начать в 2023 году строительство трёх фотоэлектростанций в Узбекистане — Nur Jizzakh на 220 МВт в Джизакской области, Nur Samarkand на 220 МВт в Самаркандской области и Nur Sherabad на 457 МВт в Сурхандарьинской области, на эти цели компания привлекла кредиты почти на 400 млн долларов.