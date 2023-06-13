Венгерский OTP Bank стал основным акционером и юридическим надзорным органом «Ипотека-банка» — пятого по величине банка страны, сообщила пресс-служба финансовой организации. Изменился и логотип банка.

Первый этап покупки банка был завершён 13 июня — OTP Bank выкупил 73,41% акций «Ипотека-банка», принадлежащих Министерству экономики и финансов Узбекистана, а оставшиеся 26,59% будут выкуплены в течение трёх лет. Инвестор из Венгрии также стал косвенным владельцем лизинговой компании Ipoteka Leasing и страховой организации Imkon Sug’urta.

Сделка (связанная с переходом права собственности) не требует от клиентов «Ипотека-банка» совершения каких-либо действий, они будут своевременно получать информацию об изменениях, связанных с процессом интеграции, заявили в банке.

Международная финансовая корпорация (IFC) в сотрудничестве с OTP Bank продолжит поддерживать финансовые и трансформационные процессы «Ипотека-банка» в будущем.

Председатель правления и главный исполнительный директор OTP Bank Шандор Чани сообщил, что Узбекистан — первая страна в Центрально-Азиатском регионе, куда венгерский банк инвестировал. По его словам, банк будет делать ставку на стратегию лидерства на рынке ипотечного кредитования и обеспечения качественного обслуживания клиентов.

Договор о приватизации «Ипотека-банка» был подписан в декабре 2022 года. По соглашению венгерский OTP Bank приобретает 100% акций «Ипотека-банка», принадлежащих Министерству финансов Узбекистана (почти 97% общего пакета акций), в два этапа: 75% акций сразу и оставшиеся 25% — через три года после финансового закрытия первой сделки, которое, как ожидается, произойдёт через две недели.

В конце марта на совещании у президента стало известно, что государственная доля в «Ипотека-банке» продана за 324 млн долларов.

Заместитель генерального директора OTP Bank Ласло Вульф в мае сообщил, что OTP Bank планирует развиваться в рамках гибридной модели с филиалами банка и цифровым банкингом, приняв «лучшее из обоих каналов продаж». «У нас есть планы повысить уровень сервиса в филиалах, сократить время ожидания, повысить удовлетворённость клиентов, улучшить качество услуг для корпоративных клиентов, кэш-менеджмент, ставки, финансовые условия», — сообщил он.

«Ипотека-банк» — это пятый по величине банк в Узбекистане с долей рынка 7,6% по объёму ипотечных банковских активов. Помимо крупных корпоративных клиентов, банк имеет 1,5 млн розничных клиентов и работает через сеть из 39 филиалов и более 200 центров обслуживания клиентов. Активы банка увеличивались в среднем на 20% в год в кредитном портфеле и на 24% в депозитном портфеле за последние три года.

OTP Group — одна из самых быстрорастущих и ведущих банковских групп в Центральной и Восточной Европе, насчитывает более 41 тысячи сотрудников в 12 странах Центральной Азии и Восточной Европы и предоставляет универсальные финансовые услуги более чем 17,5 миллионам клиентов.