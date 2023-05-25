Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, «Узбекнефтегаз» и американская компания Air Products 25 мая подписали инвестиционное соглашение на сумму 1 млрд долларов о развитии производственного комплекса по переработке промышленных газов в Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба МИПТ.

Этот комплекс входит в состав Uzbekistan GTL, завода по производству синтетического жидкого топлива в Кашкадарьинской области, открытого в Гузарском районе в 2021 году.

«Благодаря подписанному соглашению у нас будет возможность применять самые передовые технологии и знания в Узбекистане. Соглашение обеспечит производство качественного и дешёвого топлива и удовлетворит растущие потребности населения. Мы надеемся на развитие этого долгосрочного и стабильного партнёрства, а также рады новым возможностям сотрудничества с Узбекистаном», — сказал председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор Air Products Сейфи Гасеми.

В ходе церемонии также подчёркнут ряд преимуществ использования опыта компании Air Products в производстве продукции на основе глубокой переработки природного газа на заводе GTL в Узбекистане, такие как повышение эффективности, снижение себестоимости продукции и сокращение вредных выбросов в атмосферу.

Air Products входит в число ведущих мировых производителей промышленных газов и работает на рынке уже более 80 лет. Основное направление деятельности компании — производство атмосферных и технологических газов и сопутствующего оборудования для различных отраслей, включая нефтепереработку и нефтехимию.

Кроме того, Air Products является мировым лидером в области поставок технологий и оборудования для производства сжиженного природного газа, а также поставляет турбомашины, мембранные системы и криогенные контейнеры по всему миру.