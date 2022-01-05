Первый энергоблок газопоршневой теплоэлектростанции мощностью 270 МВт в Бухарской области был введён в эксплуатацию 31 декабря 2021 года, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Эта ТЭС, созданная турецкой компанией Aksa Enerji, является первой в Бухарской области и рассчитана на выработку 2,2 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год.

Проект позволит экономить 260 млн кубометров природного газа в год за счёт энергоэффективного оборудования. Сэкономленный природный газ позволит производить дополнительно 900 млн кВт⋅ч электроэнергии, что, по данным Минэнерго, обеспечит электричеством 450 тысяч домов (при помощи и этих дополнительных 900 млн кВт⋅ч электроэнергии).

В настоящее время ведутся работы по подключению станции к единой энергосистеме Узбекистана. Завершение работы по подключению к единой энергосети планируется через два-три дня.