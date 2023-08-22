Узбекистан и Венгрия запустили прямое авиасообщение, договорились о создании совместного фонда и сотрудничестве в атомной энергетике в рамках визита президента Шавката Мирзиёев в Будапешт 19−20 августа.

Эти вопросы обсуждались в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова, заместителя руководителя Администрации президента Алишербека Пайгамова (до изменения структуры АП) с министром иностранных дел и торговли Петером Сийярто, сообщает венгерская деловая газета Világgazdaság.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто подписали соглашение об авиасообщении. Фото: Szijjártó Péter / Facebook

С 20 августа было открыто прямое авиасообщение между Ташкентом и Будапештом. Авиакомпания Qanot Sharq выполняет прямые рейсы каждое воскресенье туда и обратно на самолёте Airbus A-320. Цены на билеты, которые пока доступны до конца сентября, стартуют от 3,54 млн сумов. По словам Сийярто, с сентября будет по два рейса в неделю, с января 2024 года — три, а с 2025 года — четыре.

Как мы сообщали ранее, стороны также договорились использовать венгерскую технологию сухого охлаждения реакторов, если Узбекистан будет строить атомную электростанцию совместно с Россией.

Глава МИД и торговли Венгрии уверен, что новые авиарейсы придадут новый импульс экономическим отношениям. Он также риветствовал тот факт, что венгерские фармацевтические компании интересуются рынком Узбекистана. В частности, Gedeon Richter сейчас ведёт переговоры о местном производстве двух своих продуктов, а MEDITOP Pharmaceuticals открыла свой офис и готовит инвестиции в страну.

Исполнительный директор MEDITOP Акс Золтан в интервью «Узбекистан 24» сообщил, что компания планирует построить завод в Ташкенте или Ташкентской области, но перед этим необходимо изучить спрос и себестоимость препаратов на рынке Узбекистана. Объём инвестиций составит около 20−50 млн долларов, сказал он.

Венгерская банковская группа OTP договорилась о создании совместного инвестиционного фонда с государственным инвестиционным фондом в Узбекистане на 100 млн долларов. Председатель правления OTP Шандор Чаньи по итогам встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым 20 августа заявил, что к концу сентября банк планирует инвестировать проекты в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности Узбекистана.

На пресс-конференции отмечалось, что успешно идёт подготовка специальной индустриальной зоны в Ташкенте, где венгерские инвесторы могут работать на льготных условиях. Петер Сийярто сообщил, что к концу года все будет готово, а возможностями уже заинтересовались десятки компаний. Он также считает важным достижением тот факт, что 170 узбекских студентов ежегодно будут обучаться в вузах Венгрии по стипендии, заявки уже подали почти 800 человек.

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев в Будапеште встретился с лидерами ряда стран, посетил чемпионат мира по лёгкой атлетике и принял участие в мероприятиях по случаю Дня святого Иштвана.