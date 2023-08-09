Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 августа принял делегацию турецкой компании Cengiz Holding во главе с председателем правления Мехметом Ченгизом, сообщила пресс-служба главы государства.

C участием холдинга Турции были реализованы два проекта в Узбекистане — введены в эксплуатацию тепловые электростанции в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 МВт.

В ходе встречи главе государства подробно доложено о показателях работы данных энергетических объектов.

Кроме того, президент дал старт строительству ещё одной электростанции в Джизакской области. Изначально планировалась мощность в 450 МВт с коэффициентом полезного действия 56%, но инвестор предложил увеличить мощность до 520 МВт, а КПД до 62%, сообщил в сюжете телеканала «Узбекистан 24» первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедхаджаев.

Хоким Джизакской области Эргаш Солиев, Азим Ахмедходжаев и представитель Cengiz Holding.

По его словам, объект планируется запустить в 2025 году. Ожидается, что он будет производить 4,1 млрд кВт/ч электроэнергии и покрывать годовое потребление Джизакской области с резервом в 1,6 млрд кВт/ч. ТЭС позволит экономить 700 млн кубометров газа.

Компания Cengiz Holding представила планы по реализации новых проектов общей стоимостью 5,2 млрд долларов.

В их числе — модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей (два проекта на $2,7 млрд), проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых (один проект на $780 млн), управление энергетической инфраструктурой на условиях государственно-частного партнёрства (четыре проекта на $1,7 млрд).

В частности, Cengiz Holding планирует построить туннель через перевал Тахтакарача в Кашкадарьинской области протяжённостью 7 км. Стоимость проекта оценивается в 200 млн долларов и предусматривает передачу объекта частному партнёру на 30 лет. Если проект одобрят, то его практическая реализация начнётся с июля 2024 года.

Шавкат Мирзиёев дал поручения по скорейшей подготовке и полномасштабной реализации перспективных проектов с участием турецкого инвестора.