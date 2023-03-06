Компания и Саудовской Аравии ACWA Power построит две новые солнечные электростанции в Узбекистане. Инвестиционные соглашения подписаны 4 марта, сообщают пресс-службы Министерства энергетики и Министерства инвестиций, промышленности и торговли.

Соглашения предусматривают введение в эксплуатацию:

солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 400 МВт и системы накопления энергии мощностью 400 МВт в Ташкентской области;

ФЭС мощностью 1000 МВт и системы накопления энергии на 400 МВт в Самаркандской области;

системы накопления энергии на 400 МВт в Бухарской области.

Проектами также предусмотрено строительство высоковольтных линий электропередачи. Как сообщается, в проекты привлекут 2,5 млрд долларов инвестиций.

В ходе мероприятия дан старт строительству солнечной фотоэлектрической станции на 400 МВт в Ташкентской области. Ожидается, что в результате её запуска будет производиться 900 млн кВт·ч электроэнергии в год, сэкономлено 257 млн кубометров газа и предотвращены выбросы в атмосферу 360 тысяч тонн вредных газов.

ACWA Power осуществит проектирование, финансирование, строительство и дальнейшую эксплуатацию электростанции в течение 25 лет.

По данным Минэнерго, проект по внедрению систем накопления энергии в Узбекистане будет являться «крупнейшим в регионе аккумулирующей системой», которая будет играть «важную роль в стабилизации энергосистемы и развитии возобновляемых источников энергии в стране».

«Системы накопления энергии предотвращают влияние нестабильных возобновляемых источников энергии на единую сеть. С их помощью можно накапливать излишки электроэнергии в период производства и использовать накопленную энергию в период низкой выработки», — говорится в сообщении.

В рамках реализации проектов планируется создание более 3000 новых рабочих мест при строительстве и 300 при эксплуатации, выработка электроэнергии в объёме 3,5 млрд кВт·ч в год, экономия газа в объёме 1 млрд кубометров в год.

Общий объем инвестиций ACWA Power в энергетические проектах в Узбекистане на сегодняшний день составляет 7,5 млрд долларов.