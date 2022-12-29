Власти Индии открыли дело против местной фармацевтической компании Marion Biotech в связи со смертью детей в Узбекистане после приёма сиропа от кашля «Док-1 Макс». Об этом сообщило крупнейшее информагентство страны PTI со ссылкой на источники.

Расследование инициировала Центральная организация контроля стандартов лекарственных средств Индии.

Официальный представитель компании Хасан Харрис сообщил, что правительства обоих стран изучают этот вопрос и проводят изучение. По его словам, компания работала в Узбекистане последние 10 лет и до сих пор не было проблем. Он сообщил, что на данный момент производство сиропа «Док-1 Макс» приостановлено.

Регулятор фармрынка Индии запросил дополнительную информацию об инциденте у регулятора Узбекистана, пишет Economic Times.

В октябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпускала предупреждение о четырёх фальсифицированных лекарствах индийского производства, обнаруженных в Гамбии и содержащих токсичные и потенциально смертельные химические вещества. В западноафриканской стране умерли по меньшей мере 66 детей предположительно в результате приёма четырёх сиропов от кашля индийской Maiden Pharmaceuticals.

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что по меньшей мере 18 детей из разных областей страны умерли после употребления лекарственного сиропа индийского производителя. 29 декабря стало известно о смерти ещё одного годовалого ребёнка из Кашкадарьи.

По данным Минздрава, в партии препарата был обнаружен этиленгликоль, который является токсичным и может вызывать серьёзные изменения в здоровье пациента.

Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей после приёма сиропа «Док-1 Макс» и задержании должностных лиц компании-импортёра Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств.