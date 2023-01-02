Фармацевтический Совет по продвижению экспорта (Pharmexcil) при Министерстве торговли и промышленности Индии приостановил действие сертификата о регистрации компании Marion Biotech — производителя сиропа «Док-1 Макс», после приёма которого скончались не менее 19 детей в Узбекистане. Об этом сообщает издание Mint. Ранее стало известно, что вся производственная деятельность предприятия была приостановлена.

Решение было принято после того, как Marion Biotech не смогла вовремя ответить на запрос Pharmexcil от 28 декабря о предоставлении информации о препарате «Док-1 Макс».

Компания была зарегистрирована в Pharmexcil в качестве мелкосерийного производителя в 2010 году и торгового экспортёра с 2016 года.

«Мы запросили у Marion Biotech информацию о лицензиатах, которым она поставила рассматриваемое лекарство, сведения об импортёрах с именами и контактными данными, копии производственных лицензий и разрешения на использование рассматриваемых продуктов, а также посоветовали им расследовать причины предполагаемых серьёзных нежелательных последствий [лекарства] и информировать совет о результатах, чтобы принять необходимые дальнейшие меры. Фирму попросили ответить до конца рабочего дня 29 декабря. Однако совет не получил никаких материалов/отчётов о нежелательных явлениях», — заявил в интервью генеральный директор Pharmexcil Удайя Бхаскар.

Pharmexcil в своём письме председателю и управляющему директору Marion Biotech Сачину Джейну сообщил, что Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения, которому поручено взять ситуацию под контроль, серьёзно отнеслось к инциденту.

Фармагентство проинформировало посольство Индии в Узбекистане о наличии в составе партии препаратов этиленгликоля в 300 раз выше нормы, предусмотренной медицинскими правилами. Вместо него в составе должен был быть пропиленгликоль (пищевая добавка с бактерицидным действием), говорится в письме.

«Предполагаемая поставка вашей компанией некачественных лекарств привела к смерти 18 детей, нанесла ущерб репутации индийской фармацевтической промышленности, а также, вероятно, повлияет на доверие международных агентств к экспорту индийской фармпродукции», — отметил Бхаскар.

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщало, что первичные лабораторные изучения показали наличие в сиропе «Док-1 Макс» данной серии этиленгликоля. «Это средство является токсичным, его 95-процентный раствор при применении 1−2 мл/кг вызывает серьёзные изменения в здоровье пациента, а именно рвоту, потерю сознания, приступ эпилепсии, проблемы в кровеносно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность», — заявили в Минздраве.

«Газета.uz» рассказывала, что ещё 10 детей из регионов Узбекистана были госпитализированы в реанимацию Республиканского центра экстренной медпомощи с признаками почечной недостаточности после приёма препаратов индийской Marion Biotech, в том числе сиропов «Амбронол» и «Цинепар кид».

С 29 декабря Агентство по развитию фармацевтической отрасли постановило приостановить продажу «Амбронола», а с 30 декабря — всех препаратов Marion Biotech (список).

Узбекистан является 44-м крупнейшим экспортным рынком для Индии и вторым по величине в регионе СНГ по фармацевтическим товарам.

Экспорт фармпродукции в 2021 году составил 142 млн долларов с апреля по ноябрь 2022 года — 84,6 млн долларов.