Лекарства «Док-1 Макс» и «Амбронол», импортированные в Узбекистан компанией Quramax Medikal, проходили лабораторные испытания в Научном центре стандартизации лекарственных средств, на них были оформлены сертификаты соответствия. Однако в процессе исследований были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации.

Об этом заявила Служба государственной безопасности, Следственное управление которой ведёт предварительные следственные действия по уголовному делу, возбуждённому по пункту «а» части 4 статьи 186−3 Уголовного кодекса в отношении ответственных лиц Quramax Medikal и Научного центра стандартизации лекарств.

В рамках уголовного дела два руководящих сотрудника Quramax Medikal и два ответственных сотрудника Научного центра стандартизации лекарств в качестве подозреваемых лиц водворены в следственный изолятор СГБ.

Наряду с этим, приостановлено прохождение таможенного контроля лекарств, импортируемых Quramax Medikal из Индии в Узбекистан. Из аптек страны изъяты аналогичные препараты. Работа по данному направлению продолжается.

«Приняты необходимые меры по проверке соответствия процесса регистрации в Узбекистане лекарственных средств, принадлежащих ООО „Quramax Medikal“, установленному порядку, а также действий уполномоченных сотрудников системы здравоохранения по данному случаю», — заявили в СГБ.