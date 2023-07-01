Индийский производитель сиропов от кашля Marion Biotech, чьи лекарства в 2022—2023 годах привели к смерти минимум 19 детей в Узбекистане, для производства своих продуктов использовал непрофильное сырье. При создании своих лекарств вместо фармацевтического пропиленгликоля (основа для сиропа) компания применяла более дешёвый промышленный, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Компания приобрела пропиленгликоль (ПГ) у Maya Chemtech India, у которой, как сообщает агентство, не было лицензии на продажу материалов фармацевтического назначения, она могла продавать только препараты промышленного класса.

«Мы не знали, что Marion собиралась использовать его для изготовления сиропов от кашля. Нам не сообщают, где используется наш материал», — рассказал Reuters анонимный сотрудник Maya.

Промышленный пропиленгликоль — токсичный материал, который используется в жидких моющих средствах, антифризах, красках или покрытиях, а также для повышения эффективности пестицидов.

По словам следователя, занимающегося расследованием дела, Marion также не проверяла этот ингредиент перед тем, как использовать его в сиропах, которые она продавала в Узбекистан.

Согласно индийским правилам производства лекарств и косметики, производители несут ответственность за безопасность используемых ими ингредиентов.

Maya Chemtech India на данный момент не предъявлены обвинения, но расследование продолжается, сообщил источник в компании.

СГБ Узбекистана в конце декабря сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей после приёма сиропа «Док-1 Макс» и задержании должностных лиц компании-импортёра Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств. Тогда же Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана остановило продажу всех препаратов Marion Biotech (список).

В начале года Фармагентство сообщало о выявлении в составе партии препаратов, поставленных Marion, этиленгликоля, объём которого был в 300 раз выше нормы, предусмотренной медицинскими правилами. Вместо него в составе лекарств должен был быть пропиленгликоль (пищевая добавка с бактерицидным действием).

В феврале стало известно, что бывший глава Фармагентства и центра экспертизы и стандартизации лекарств Сардор Кариев также заключён под стражу. Правоохранительные органы после этого не сообщали о статусе дела.