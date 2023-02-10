В рамках уголовного дела о смерти детей, принимавших сиропы «Док-1 Макс» и «Абронол» индийского производства, задержан бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения и Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Сардор Кариев. Об этом сообщило Агентство по противодействию коррупции Узбекистана.

По данным ведомства, помимо Кариева, в качестве подозреваемых задержан ряд других должностных лиц, а также «его преступные сообщники». Их имена не раскрываются. Все они заключены под стражу.

«В ходе предварительного следствия проводятся комплексные следственно-оперативные действия и соответствующие экспертизы для определения круга лиц, виновных в импорте и допуске к употреблению в Узбекистане некачественных лекарств, и правовой оценки их действий», — говорится в сообщении.

Агентство сообщило, что по итогам проверки Фармагентства и центра экспертизы возбуждено уголовное дело по факту большого количества финансовых ошибок и недостатков, а также грубых нарушений требований по использованию бюджетных средств. Расследование ведётся следственным управлением Службы государственной безопасности.

В конце декабря президент Шавкат Мирзиёев уволил директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева. «Смерть детей показала состояние сферы, отсутствие контроля. Все ответственные лица ответят перед законом», — заявил глава государства.