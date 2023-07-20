Агентство по противодействию коррупции Узбекистана сообщило о выявлении новых фактов конфликта интересов у ряда руководителей государственных органов и организаций.

Согласно статье 13 закона «О государственной гражданской службе», госслужащий не может создавать субъекты предпринимательской деятельности, быть их учредителем (участником), выполнять в компании организационно-управленческие и административно-хозяйственные функции.

Кроме того, согласно типовым правилам этического поведения госслужащих, они не должны заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью (кроме педагогической, научной и творческой).

Несмотря на это, случаи нарушения законодательства в этой сфере остаются, отметили в агентстве.

Антикоррупционный орган установил, что шесть должностных лиц — три хокима районов, руководитель агентства, глава государственного унитарного предприятия и председатель комитета — являются учредителями компаний. В частности:

Генеральный директор Национального антидопингового агентства Абдушукур Садыков был указан учредителем компании Total Oil (розничная торговля в специализированных магазинах моторным топливом, зарегистрирована в октябре 2020 года). Сейчас учредителями являются Абдулфоих Абдушукурович Садыков (92,9%) и Дильфуза Равшанбековна Садыков (7,1%).

Директор ГУП «Главный центр информатизации» Центрального банка Узбекистана Дилшод Сариходжаев указан единственным учредителем компании Musammo (аренда и управление нежилыми помещениями, создана в декабре 1995 года).

Хоким Бустанского района Андижанской области Санобархон Носирова владела 50% ООО «Кумир саноати» (неспециализированная оптовая торговля, зарегистрирована 25 марта 2021 года), а также Sabina Issiq Nonlari 777 (производство хлеба, свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных). Сейчас её доли перешли Лочинбеку Носирову Дилшод угли и Акмалю Талиповичу Марипжонову.

Улугбек Файзиев, назначенный хокимом Кызылтепинского района Навоийской области в ноябре 2021 года, до сих пор владеет 91,5% в строительной компании Zarafshan Golden Group, остальные 8,5% принадлежат Ойбеку Файзиеву (8,5%). Хоким также владеет долями в строительной компании Zarafshon Grand Invest (75,8%) и фермерском хозяйстве G‘ani Bobo Chorvasi (100%).

Анвар Сайфутдинов, хоким Яккасарайского района Ташкента с сентября 2019 года, владеет 17% в компании Sanico Group (резка, обработка и отделка камня, зарегистрирована в январе 2014 года) и 33,5% в UV-MAX (производство лакокрасочной продукции, зарегистрирована в январе 2017 года).

Председатель Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Бахром Шарипов, который недавно подавал судебный иск против Kun.uz и журналиста издания, а затем отозвал заявление, является учредителем фермерского хозяйства Karomat Oyijon-Surxon.

По выявленным случаям Антикоррупционное агентство внесло представления в указанные госорганы и организации, а также в их вышестоящие органы. Принимаются меры по устранению фактов конфликта интересов, то есть по прекращению деятельности чиновников в этих компаниях и хозяйствах, говорится в сообщении.

Ещё в июне 2020 года указом президента Агентству по противодействию коррупции совместно с другими государственными органами поручалось в трёхмесячный срок разработать проект закона «О декларировании доходов, имущества и конфликта интересов государственных служащих», однако закон о декларировании доходов до сих пор не принят.

Закон «О конфликте интересов», принятый Законодательной палатой в октябре 2022 года и одобренный Сенатом Олий Мажлиса в начале июня этого года, до сих пор не подписан президентом, в связи с чем ответственности за случаи конфликта интересов на данный момент нет.