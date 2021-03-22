Министерство строительства Узбекистана выявило нарушения в строительстве многоэтажных жилых зданий и других объектов в Навоийской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.





Ведомство перечислило шесть компаний, которые ведут строительство с нарушениями. Среди них — Zarafshan Golden Group, которая без оформления разрешительных градостроительных документов и уведомления районной инспекции начала строительно-монтажные работы по возведению многоэтажного жилого дома в 13-м микрорайоне Зарафшана.

Территориальная инспекция по контролю в сфере строительства провела краткосрочную проверку, уведомив об этом бизнес-омбудсмана. По результатам проверки в отношении ответственного лица собраны документы в соответствии с частью 7 статьи 99 Кодекса об административной ответственности (строительство объектов без положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, в том числе на рабочую документацию, а также без разрешения инспекций по контролю в сфере строительства и по контролю за качеством дорожно-строительных работ). Дело отправлено в Зарафшанский городской суд по уголовным делам (с начала года административные дела рассматриваются в уголовных судах).

Ранее «Газета.uz» сообщала о компании Zarafshon Buildings, которая наряду с другими компаниями вела с нарушениями строительные работы в Ташкенте. Одним из учредителей компании является Zarafshan Golden Group.





Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО), учредителями Zarafshan Golden Group (строительство жилых зданий) являются сенатор от Навоийской области Улугбек Ганиевич Файзиев (91,5%) и Ойбек Ганиевич Файзиев (8,4%).

Согласно информации на сайте компании, Zarafshan Golden Group работает с 1993 года. Она занимается строительством многоэтажных жилых домов в Навоийской области и Ташкенте, а также производственных объектов, внутренних автодорог, ремонтом дошкольных образовательных организаций и другими строительными работами.

Стоит отметить, что распоряжением Кабинета министров от 23 июля 2020 года компания Zarafshan Golden Group была напрямую выбрана генподрядчиком строительства карантинной зоны на 650 мест в Зарафшане, а заказчиком — инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Навоийской области. Стоимость объекта была оценена в 9,3 млрд сумов (с НДС). Проект финансировался из госбюджета.

Кроме того, по данным Минстроя, в Навоийской области строительные работы с нарушениями ведут компании «Сифат курилиш Зарафшон», Zarafshon Binoinshoot Qurilish, Hakimzoda, Osiyo Yugra и Laylo Ulgurji Savdo.