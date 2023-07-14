Председатель Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Бахром Шарипов отозвал судебный иск против издания Kun.uz (ООО Web Expert) и его журналиста Шокира Шарипова.

В письме от 14 июля, опубликованном блогером и юристом Хушнудбеком Худойбердиевым, Шарипов просит Учтепинский межрайонный суд по гражданским делам Ташкента оставить заявление без рассмотрения.

Рассмотрение дела планировалось на 20 июля. В пресс-службе Верховного суда Узбекистана сообщили «Газете.uz», что заседание состоится. На нём суд рассмотрит второе заявление Шарипова об отзыве иска.

12 июня Kun.uz опубликовал расследование Шокира Шарипова «„Шёлковая сеть“ государственного чиновника. Сфера стала частной лавочкой?» В материале говорится, что Бахром Шарипов якобы через супругу и других родственников связан с десятком компаний, специализирующихся на производстве шерстяных волокон, шёлковых и трикотажных изделий.

В материале указывается на возможный конфликт интересов с учётом того, что Бахром Шарипов возглавляет комитет, являющийся регулятором отрасли.

Глава комитета назвал сведения в статье Kun.uz безосновательными и заявил, что они опорочили и нанесли ущерб репутации его и его семьи. Он попросил суд обязать редакцию и журналиста опубликовать опровержение, публично извиниться и взыскать с них 1 млрд сумов за моральный ущерб.

На запрос «Газеты.uz» об изучении фактов в расследовании на наличие конфликта интересов в Агентстве по противодействию коррупции заявили, что представят комментарий.