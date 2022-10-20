Кабинет Министров Узбекистана 14 октября принял постановление, которым утверждены новые Типовые правила этического поведения государственных служащих (вместо правил от 2016 года) и Типовое положение комиссии по этике.

Государственным органам и организациям, а также органам власти на местах поручено до 25 октября привести ведомственные правила этики и поведения и правила внутреннего трудового распорядка в соответствие с новыми правилами.

Документ охватывает правила этики, касающиеся профессиональной культуры, служебной деятельности, поведения вне службы, отношений с общественностью и представителями средств массовой информации, внешнего вида и стиля одежды и другого. Их несоблюдение является основой для привлечения госслужащих к дисциплинарной или иной ответственности, установленной законодательством.

Граждане вправе требовать от госслужащих соблюдения профессиональной культуры согласно этическим правилам.

Согласно правилам, госслужащие в своей профессиональной деятельности должны опираться на следующие принципы:

законность;

верность Родине и преданность служебному долгу, полное выполнение функциональных обязанностей, строгое соблюдение исполнительской дисциплины;

приоритет прав, свобод и законных интересов граждан;

справедливость, честность и беспристрастность;

нетерпимое отношение к коррупционным случаям и борьба с ними;

строгое соблюдение служебной тайны;

недопущение злоупотребления служебными полномочиями;

недопущение конфликта интересов.

Госслужащие обязаны как в служебное время, так и вне его:

избегать совершения действий, наносящих вред имиджу госслужбы;

всегда придерживаться этических норм№

«сделать ответственность, верность профессии и честность ежедневным девизом»;

помогать коллегам выполнять сложные задачи;

через «вежливое, внимательное и отзывчивое отношение» пробуждать в гражданах доверие и уважение к государству;

поддерживать здоровую среду в своей семье, всегда быть заботливым к своим родным, воспитывать детей в духе патриотизма и других высоких ценностей;

обращаться к гражданам «одинаково, искренне и в рамках этических правил» независимо от их происхождения, экономического положения и других факторов.

В рамках профессиональной культуры госслужащие должны:

не допускать мер воздействия и действий (бездействия), ведущих к дискриминации граждан по признаку пола, расы, национальности, гражданства, языка, религии, социального происхождения, вероисповедания, личного и общественного статуса;

граждан по признаку пола, расы, национальности, гражданства, языка, религии, социального происхождения, вероисповедания, личного и общественного статуса; быть честным, справедливым и скромным, проявлять вежливость, сдержанность и искренность в общении с гражданами;

обеспечивать законность, справедливость и прозрачность при принятии решений, касающихся прав и законных интересов физических и юридических лиц;

воздерживаться от действий (бездействия), наносящих ущерб интересам государства и общества, снижающих эффективность деятельности госорганов и организаций;

принимать меры для того, чтобы не подвергаться критике со стороны общественности за своё поведение и действия, не допускать преследования за критику, использовать обоснованную и конструктивную критику для устранения недостатков и изъянов в своей работе;

не допускать преследования за критику, использовать обоснованную и конструктивную критику для устранения недостатков и изъянов в своей работе; не оказывать влияние на госорганы и организации, госслужащих и других лиц по личным вопросам с использованием своего служебного положения;

госслужащих и других лиц по личным вопросам не получать каких-либо вознаграждений, прибыли или подарков в обмен на выполнение или неисполнение своих служебных полномочий в интересах физических и юридических лиц;

в интересах физических и юридических лиц; обеспечивать надлежащую сохранность государственного имущества, использовать вверенное ему государственное имущество только в служебных целях;

строго соблюдать служебную дисциплину, рационально и эффективно использовать рабочее время;

принимать меры по постоянному повышению качества работы в соответствии с запросами населения как потребителей госуслуг;

не допускать нарушений и других действий, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность;

не использовать служебное положение и возможности в интересах политических партий, общественных объединений и других неправительственных организаций.

Государственным служащим не разрешается требовать или принуждать своих подчиненных к участию в политической деятельности от имени партии, приглашать или принуждать их к участию в деятельности политических партий, общественных объединений и других НПО, когда они выполняют свои трудовые обязанности.

Более того, им запрещается подходить к разрабатываемым нормативным правовым и иным документам с точки зрения интересов отдельных лиц, групп или ведомств, а также не допускать выражения их интересов.

В длинный список обязанностей госслужащих в рамках госслужбы включены следующие:

не покрывать расходы, связанные с трудовой деятельностью, командировками и контрольными мероприятиями, за счёт других лиц;

командировками и контрольными мероприятиями, незамедлительно сообщать своему руководителю об обращениях госслужащих или иных лиц, побуждающих к совершению преступления или иного правонарушения, а также о нарушениях закона, совершённых или готовящихся к совершению со стороны коллег;

не вступать в общение с иностранными гражданами напрямую или через других лиц вопреки отдельно установленным правилам;

вопреки отдельно установленным правилам; принимать все меры к обеспечению неразглашения государственной тайны, охраняемых законом и иных служебных сведений, не использовать их с нарушением законодательства;

соблюдать правила распространения информации, установленный порядок обеспечения информационной безопасности при использовании интернета и средств связи;

обеспечивать сохранность служебной информации на служебном компьютере и электронных носителях и принимать меры по предотвращению ее распространения среди других лиц;

не обсуждать в социальных сетях деятельность госорганов, организаций и должностных лиц, не использовать неэтичные выражения, не размещать материалы, которые могут создать у населения настроение недоверия к проводимым в стране реформам;

не использовать неэтичные выражения, не распространять информацию, клевету, подстрекательство и измышления, порочащие честь и достоинство граждан и коллег;

строгое соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, правил внутреннего распорядка, а также культуры разговора по телефону и в одежде;

бережно и экономно относиться к вверенному ему имуществу и финансовым средствам;

воздерживаться от обсуждения личных и профессиональных качеств, порочащих честь и достоинство коллег по трудовому коллективу.

Руководители в госорганах должны:

быть примером профессионализма, честности, беспристрастности и справедливости для подчиненных;

формировать здоровую духовную среду и рабочего настроя в коллективе;

не поощрять госслужащих к совершению противоправных действий и не требовать от них совершения таких действий;

не допускать подбора, назначения или рекомендации персонала на основе местничества, кумовства (непотизма), по знакомству или личной лояльности;

предотвращение групповщины и фаворитизма (сближение и поддержка определенных сотрудников) в коллективе, а также предотвращение других негативных факторов при выполнении служебных обязанностей;

а также предотвращение других негативных факторов при выполнении служебных обязанностей; принимать меры по предупреждению коррупции и иных злоупотреблений со стороны государственных служащих и другое.

Руководители не вправе грубо обращаться, оскорблять, необоснованно выносить выговор или обвинять, а также унижать находящихся в их подчинении госслужащих.

Госслужащие во внерабочее время обязаны:

уважительно относиться к национальным обычаям, ценностям и традициям;

не допускать напыщенности, честолюбия, групповщины, разгульного образа жизни, пьянства и других негативных пороков;

не обсуждать вопросы, связанные с госслужбой, кроме официально опубликованной информации;

соблюдать правила поведения в общественных местах (кафе, рестораны и другие увеселительные заведения), избегать чрезмерных и негативных действий, привлекающих внимание окружающих;

не брать ценных подарков от руководителей и работников учреждений и организаций, связанных с исполнением служебных обязанностей, других должностных лиц;

связанных с исполнением служебных обязанностей, других должностных лиц; строго соблюдать порядок хранения и использования служебных удостоверений, не использовать их в случаях, не связанных со службой, в том числе не злоупотреблять служебным положением, предъявляя служебное удостоверение уполномоченным лицам;

не использовать служебный транспорт в личных и иных целях вне служебной деятельности;

вне служебной деятельности; не обсуждать служебную информацию в присутствии других лиц, не связанных с работой;

соблюдение правил пользования личным автотранспортом, строгое соблюдение правил дорожного движения;

не заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью (кроме педагогической, научной и творческой деятельности), за исключением случаев, предусмотренных законами и решениями президента.

Соблюдение этических правил будет учитываться при повышении в должности и формировании резерва руководящих кадров.

Новые правила разработаны согласно закону о государственной гражданской службе, который вступит в силу 10 ноября. Документ распространяется на деятельность государственных гражданских служащих на должностях, внесённых в Государственный реестр должностей государственной гражданской службы.

Он не распространяется на деятельность президента, депутатов и сенаторов, работников аппаратов Законодательной палаты и Сената, членов Центральной избирательной комиссии, судей и работников судебной системы, членов правления Центрального банка, госслужащих, проходящих службу в органах прокуратуры, внутренних дел, по делам обороны, чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной таможенной службы, Службы государственной безопасности и Государственной службы безопасности президента, в том числе военнослужащих, а также работников технического, производственного и обслуживающего персонала госорганов.