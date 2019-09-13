Анвар Назарович Сайфутдинов назначен новым хокимом Яккасарайского района Ташкента, сообщила пресс-служба хокимията столицы. На этом посту он сменил Бахтиёра Шамуратова, ставшего хокимом Серелийского района.

Анвар Сайфутдинов (1981 г. р.) — выпускник Узбекского государственного университета мировых языков (2002), Ташкентского государственного технического университета (2005) и Ташкентского государственного экономического университета (2009). Является депутатом Юнусабадского районного Кенгаша народных депутатов.

Ранее работал исполнительным директором компании Navro’z-FT, а также занимал руководящие должности на частном предприятии Sanico Trading, дочернем предприятии Shinkonrakttorg и компании Sanico Group.