На должность хокима Кызылтепинского района Навоийской области назначен сенатор Улугбек Ганиевич Файзиев, сообщила пресс-служба областной администрации. На этом посту он сменил Шабона Набиева, руководившего районом 25 лет.

О назначении было объявлено 13 ноября на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов с участием исполняющего обязанности хокима области Нормата Турсунова. Глава региона уточнил, что Шабон Набиев освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Шабон Набиев. Фото: Хокимият Кызылтепинского района.

Улугбек Файзиев (1976 г. р.) — выпускник Навоийского государственного горного института (1998) и Ташкентского государственного экономического университета (2010). Является учредителем и руководителем строительной компании Zarafshan Golden Group.