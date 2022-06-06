Постановлением правительства Абдушукур Абдуджамилевич Садыков назначен генеральным директором Национального антидопингового агентства при Кабинете министров, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Ранее он работал директором Республиканского научно-практического центра спортивной медицины. Агентство прежде возглавлял Нодиржон Турсунов.

Напомним, что Национальное антидопинговое агентство участвует в реализации единой государственной политики в области предупреждения и борьбы с допингом в спорте, внедрения национальных антидопинговых правил на основе Всемирного антидопингового кодекса, а также обеспечения их соблюдение.