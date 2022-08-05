Проект закона и система для декларирования доходов и имущества государственных служащих в Узбекистане уже готовы. Об этом на пленарном заседании Сената 4 августа сообщил директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов.

Указом президента система обязательного декларирования доходов и имущества госслужащих, руководителей и заместителей государственных предприятий и учреждений с государственной долей свыше 50%, а также их супругов и несовершеннолетних детей должна была быть внедрена с 1 января 2022 года.

Документом также было поручено до 1 декабря 2021 года принять меры по формированию базы данных по декларациям о доходах и имуществе, созданию электронной информационной системы их обработки и проверки, а затем интеграции этой базы с базами данных налоговых и таможенных органов, государственного кадастра и другими соответствующими органами.

На вопрос сенатора о реализации документа Акмал Бурханов заявил, что проект закона уже разработан с учётом предложений международных экспертов, в том числе Всемирного банка. Кроме того, по его словам, агентство также разработало технический паспорт и концепцию «Электронная информационная система декларирования доходов и имущества государственных служащих», которая также готова к работе.

«Мы уже подготовили систему. Мы создали условия, чтобы эта система заработала, когда примут закон и он вступит в силу», — сказал глава Антикоррупционного агентства.

По его словам, отличие этой системы от зарубежных заключается в том, что в Узбекистане «благодаря политической воле» все министерства и ведомства предоставили агентству доступ к своим базам данным.

«Создана такая система, что когда государственные служащие вводят свои имена и фамилии, автоматически выходит информации об их имуществе и доходах. Создана система, сокращающая человеческий фактор. Думаю, что после принятия законов эта система заработает», — сообщил Акмал Бурханов.

Позже в интервью журналистам директор агентства сообщил, что «технические возможности для работы системы готовы», но законопроект ещё «дорабатывается».

«Когда мы дважды представляли этот проект международным организациям, у них возникали возражения. Документ совершенствуется на основе предложений и рекомендаций», — заявил он.

Глава ведомства сообщил, что закон «О государственной гражданской службе», который был одобрен Сенатом в мае, но ещё не подписан президентом, вступит в силу через шесть месяцев после подписания главой государства. При этом документ предусматривает, что система обязательного декларирования регулируется отдельным законом.

«Мы постараемся по мере возможности создать правовую базу этой системы до вступления в силу закона о государственной гражданской службе», — сказал он.

Напомним, закон о госслужбе, предусматривающий декларирование доходов, намечалось принять ещё в сентябре 2017 года, но этот срок не раз отодвигался. Назывались сроки 1 января 2020 года и 1 января 2021 года. В конце мая 2021 года Акмал Бурханов сообщал, что президент поручил ускорить внедрение системы декларирования доходов и имущества госслужащих.