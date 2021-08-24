Санобархон Абдинабиевна Носирова утверждена исполняющим обязанности хокима Бустонского района Андижанской области. Её кандидатуру на внеочередном заседании утвердил районный кенгаш народных депутатов, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Санобархон Носирова родилась в 1970 году в Кургантепинском районе. В 1992 году окончила Андижанский хлопковый институт, в 2005-м — Андижанский инженерно-экономический институт.

В разные годы работала преподавателем в районном колледже, кассиром, главным бухгалтером и руководителем в Кургантепинском районном отделении «Галла-банка», а также исполнительным директором кредитного союза «Буюк Турон Инвест» Кургантепинского района. С 2016 года и до своего назначения она возглавляла ООО «Эл ризки нон».

Прежний хоким Бустонского района Садбархон Мамитова скончалась в конце июля на 56-м году жизни.