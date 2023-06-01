Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 41-м пленарном заседании в четверг одобрил закон «О конфликте интересов». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Сената.

В выступлениях на заседании говорилось, что несмотря на реформы в сфере противодействия коррупции, проблемы в некоторых направлениях сохраняются. В частности, в ряде законодательных актов имеются положения о конфликте интересов, но в государственных органах и учреждениях не установлены чёткие механизмы их осуществления и контроля.

В законе «О противодействии коррупции» установлено, что работники государственных органов, допустившие нарушение требований предупреждения или устранения конфликта интересов, а также их руководители несут ответственность в соответствии с законодательством, но законодательными актами не предусмотрены меры ответственности.

В данной сфере также отсутствует уполномоченный орган, формирующий единую практику. Не налажена практика уведомления о конфликте интересов.

Закон «О конфликте интересов» устраняет эти проблемы и направлен на регулирование отношений в сфере конфликта интересов, порождающих коррупционные ситуации.

Конфликт интересов — отправная точка коррупции

Танзила Нарбаева.

Председатель Сената Танзила Нарбаева, выступая на заседании, сказала: «Мы часто видим в СМИ, социальных сетях, одной из ситуаций, привлекающих больше всего внимания и вызывающих наибольшее недовольство общественности, является то, что несмотря на запрет случаев конфликта интересов в действующем законодательстве, за это отсутствовали правовые последствия».

«Отныне данным законом в направлении противодействия коррупции закрываются пробелы, связанные с конфликтом интересов, в этой сфере определяются конкретные регулирующие механизмы», — отметила она.

«Устанавливаются правовые последствия конфликта интересов, то есть принятые и подписанные в условиях конфликта интересов решения и соглашения могут быть отменены решением суда», — сказала Танзила Нарбаева.

Она выразила уверенность, что это послужит сокращению случаев конфликта интересов и активизации усилий по борьбе с коррупцией в стране."Ведь именно конфликт интересов считается отправной точкой коррупционных ситуаций в государственных органах", — отметила глава Сената.

Детали

Законом определены понятие конфликта интересов, обязанности государственных служащих, а также конкретные механизмы его регулирования.

Действие закона распространяется на государственные органы и органы государственной власти на местах, государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, государственные целевые фонды, а также на юридические лица, в уставном фонде которых доля государственных органов или иных организаций составляет 50% и более.

Закрепляется также, что близкие родственники сотрудника госоргана или другой организации, юридическое лицо, акциями или долями уставного фонда которого владеют сотрудник госоргана или иной организации и (или) его близкие родственники, являются cвязанными лицами сотрудника госорганизации.

В качестве органов, осуществляющих регулирование отношений, связанных с конфликтом интересов, определены Агентство по противодействию коррупции, комиссии по этике государственных организаций, кадровые подразделения и подразделения внутреннего антикоррупционного контроля.

В законе устанавливаются нормы по предупреждению конфликта интересов в отношении сотрудников государственной организации, правовые последствия нарушения требований о конфликте интересов, основания признания недействительными в судебном порядке сделок с допущением конфликта интересов, меры ответственности за допущение конфликта интересов.

За несообщение о конфликте интересов устанавливается штраф для госслужащих в размере от 3 до 5 базовых расчётных величин, а для должностных лиц, не урегулировавших эти ситуации, — от 5 до 10 БРВ.

Информация о конфликте интересов должна будет декларироваться.

Акмал Бурханов.

Напомним, Законодательная палата Олий Мажлиса приняла данный закон 25 октября 2022 года («Газета.uz» подробно рассказывала о проекте закона). Глава Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов заявлял, что его структура выявляет тысячи случаев конфликтов интересов на государственной службе, но из-за отсутствия правовых основ устранять такие ситуации проблематично.