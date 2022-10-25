Законодательная палата Олий Мажлиса на пленарном заседании 25 октября в третьем чтении приняла закон «О конфликте интересов» и направила его на рассмотрение в Сенат.

Документ сфокусирован на механизмах предотвращения и регулировании конфликтов интересов, связанных с деятельностью государственных органов и работников госорганизаций.

Председатель Комитета по бюджету и экономическим реформам Шарофиддин Назаров заявил, что охват закона намного шире, чем аналогичные нормативные акты в других странах. В частности, он будет также охватывать акционерные общества с госдолей и те компании, где есть доля АО, а также организации, которые вступают с ними в отношения. «При необходимости мы спускаемся [по охвату] до обществ с ограниченной ответственностью в сфере государственных закупок», — сказал он.

Документ даёт определения понятий «конфликт интересов», «связанные лица», «личные интересы», «близкие родственники». В частности, связанные лица — это юридические лица, акциями или долями уставного фонда (уставного капитала) (за исключением до 10% акций, находящихся в публичном обращении) которых владеют или являются членами органа управления и наблюдательного совета сотрудники госорганизаций и (или) их родственники.

В законе определены задачи уполномоченных органов в области предотвращении конфликта интересов в деятельности госструктур: Агентства по противодействию коррупции, комиссий по этике, отделов кадров и внутренних антикоррупционных структур в госорганизациях.

Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов заявил, что его структура выявила тысячи случаев конфликта интересов на государственной службе.

«Однако до сих пор существовали трудности в устранении конфликтов интересов в связи с тем, что не установлены правовые основы регулирования конфликтов интересов или ответственности за их допущение. Как было сказано ранее, принятие данного закона служит устранению рисков коррупции в государственных органах, а самое главное предотвращению кумовства и приятельства на государственной службе», — написал он.

За принятие закона проголосовали 115 депутатов, против — 1, воздержались — 2, не голосовали — 4.

«Газета.uz» подробно рассказывала о проекте закона, который после некоторых поправок и обсуждений был принят нижней палатой парламента. Теперь его должен одобрить Сенат и подписать президент, чтобы документ вступил в силу.

Ещё в июне 2020 года указом президента Агентству по противодействию коррупции совместно с другими государственными органами поручалось в трёхмесячный срок разработать проект закона «О декларировании доходов, имущества и конфликта интересов государственных служащих», однако часть закон о декларирование доходов до сих пор не принят.