Основатель и крупнейший акционер холдинга USM, российский предприниматель узбекистанского происхождения Алишер Усманов дал в Ташкенте интервью журналистам итальянского телеканала TGcom24, сообщает Spot.

Миллиардер отметил «колоссальную перестройку» экономики Узбекистана за последние годы, отметив «рождение в 2016 году Нового Узбекистана». Период с 2016 года он описал как «знак надежды на великое будущее».

За это время бизнес-структуры USM инвестировали в свои профильные сферы — телекоммуникации и технологический сектор. Алишер Усманов сообщил, что намерен продолжить работу и благотворительные проекты в Узбекистане, несмотря на связанные с санкциями трудности в их реализации.

«Я приложу все силы и ресурсы, чтобы помочь Узбекистану и быть полезным своей стране. Это моя великая цель, ради которой я оставил управление корпоративными активами и даже перестал участвовать во многих своих проектах как акционер», — заявил бизнесмен.

Предприниматель считает, что Узбекистан вместе с Казахстаном станет «настоящим лидером Центральной Азии» и «локомотивом развития этого региона». «И я убеждён, что эта страна добьётся успеха», — сказал он.

Алишер Усманов не согласен с тем, что Евросоюз причисляет его к олигархам. Он считает, что те, кто принял такое решение, «продемонстрировали своё полное невежество». По его мнению, олигархи «делают деньги с помощью власти» и «используют это для влияния на правительство», в то время как он «не получал от властей подарков» и приобрёл все активы «по рыночным условиям».

«Олигархи — это те люди, которые, воспользовавшись первым этапом развития капитала в России, получили огромные ресурсы почти бесплатно. Я же приобрёл все на конкурсной основе», — заявил он.

Несмотря на наличие российского гражданства и активов в России, Усманов подчеркнул, что «живёт интересами» Узбекистана.

Алишер Усманов отметил, что ЕС называет его «не просто олигархом, а любимым олигархом президента России Владимира Путина». Он подчеркнул, что никогда не имел таких связей за 35 лет проживания в РФ.

Миллиардер также высказался о войне России против Украины.

«Что касается впечатлений от войны, то, как у всех, поначалу это шок. Как не быть в шоке от происходящего? В XXI веке война никому не принесёт пользы… Но это не моё дело, я не политик, я не хочу быть в политике. И, наверное, поэтому я считаю, что любой конфликт должен заканчиваться мирно и, главное, без жертв. Вот как я лично к этому отношусь», — отметил он.

В группу USM, основанную Алишером Усмановым, входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Он занимает седьмое место в списке богатейших россиян по версии Forbes с состоянием 11,5 млрд долларов.

С февраля 2022 года бизнесмен находится под санкциями Евросоюза, санкции против него также ввели США, Канада, Великобритания и Япония. Он пытается оспорить европейские санкции в суде общей юрисдикции.

В январе Алишер Усманов попросил исключить его из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. По данным РБК, он «решил отойти от активной деятельности в связи с выходом на пенсию».

По данным иностранных СМИ, власти Узбекистана просили ЕС снять санкции, поскольку «ограничения мешают предпринимателю инвестировать в экономику страны». Spiegel писал, что расследование Германии в отношении Алишера Усманова обострило дипломатические отношения этой страны с Узбекистаном.

В Узбекистане Усманов финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия, в том числе по регенерации архитектуры модернизма. Связанные с ним российские компании приобретали доли в «Капиталбанке», «Ахангаранцементе», Ташкентском металлургическом заводе, Ucell и других, а также участвуют в работе системы мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi.