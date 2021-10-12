Стоимость проекта строительства Центра исламской цивилизации на территории, прилегающей к комплексу Хазрати Имам в Алмазарском районе Ташкента, вновь увеличена, следует из данных портале государственных закупок. Внимание на это обратил Telegram-канал Davletovuz.





Создание центра было предусмотрено распоряжением Кабинета министров от 19 августа 2017 года. Согласно документу, заказчиком проекта определена инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Ташкента, генеральной проектной организацией — «Узогирсаноатлойиха», генеральным подрядчиком — «Трест-12».

В порядке исключения распоряжением правительства разрешено:

строить объект с одновременной разработкой проектно-сметной документации сроком до 1 мая 2018 года. Позже этот срок был продлён до 31 декабря 2021 года;

закупать отечественные, а также не производимые в Узбекистане строительные материалы, оборудование, мебель, инвентарь, прочие товары и услуги без проведения тендера (конкурса), на основе отбора наилучших предложений производителей и поставщиков, с проведением обязательной предотгрузочной инспекции импортируемых товаров;

помещать ввозимые товары для строительства и оснащения объекта на склады генподрядчика под таможенный режим (ИМ-74).

Первоначально источником финансирования указывались спонсорские средства. Позже схема финансирования изменилась — собственные средства инвестора — хокимията Ташкента.

1 сентября 2017 года, знакомясь с проектом будущего центра, президент Шавкат Мирзиёев предложил назвать объект Центром исламской цивилизации вместо Центра исламской культуры.

Первоначально реализация проекта оценивалась в 413,5 млрд сумов (50,9 млн долларов по курсу Центробанка на 26 декабря 2017 года). В договоре между «Службой единого заказчика» хокимията Ташкента и «Трестом-12» от 27 декабря 2017 года отмечалось, что стоимость работ является предварительной и будет определена после выхода проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу, и по сводному расчёту стоимости в текущих ценах с учётом фактических затрат подрядчика.

Стоимость строительства несколько раз повышалась. 10 февраля 2019 года стороны подписали дополнительное соглашение, в рамках которого стоимость работ увеличена до 988,2 млрд сумов (117,7 млн долларов по курсу ЦБ на 12 февраля 2019 года). Из этой суммы в 2018—2019 годах были профинансированы работы на 319,2 млрд сумов.





Российский предприниматель, основатель USM Holdings Алишер Усманов сообщал, что планирует вложить в проекты в Узбекистане около 300−400 млн долларов до конца 2019 года, из которых 100 млн долларов — в строительство Центра исламской цивилизации. Однако согласно графику финансирования объекта от 22 октября 2020 года, спонсорские средства были выделены только в объёме 24,8 млрд сумов (3 млн долларов по среднегодовому курсу ЦБ 2018 года), остальное — это средства дирекции по строительству объекта.

Допсоглашением от 11 октября 2021 года стоимость работ снова увеличена — до 1,72 трлн сумов (161,8 млн долларов по курсу ЦБ на 12 октября). Таким образом, строительство Центра исламских цивилизаций менее чем за четыре года подорожало в 4,1 раза.

В 2018—2020 годах было профинансировано 605,8 млрд сумов, в 2021 году планируется выделить ещё 253,6 млрд сумов.

Президент с министром строительства Батыром Закировым (справа) во время посещения строительства центра в январе 2021 года.

В апреле «Газета.uz» рассказывала, что «Трест-12» реализует ряд крупных государственных заказов без тендера (1, 2). Министр строительства Батыр Закиров (его сын и супруга — среди учредителей треста) заявлял, что компанию выбирают за её имидж и более чем 40-летнюю историю, а решения о присвоении проектов без тендера принимают правительство и президент.

В мае мы писали, что стоимость строительства шестиполосной автодороги и трёх путепроводов, которые соединят Яккасарайский и Сергелийский районы Ташкента, увеличена с 280 млрд до 518,3 млрд сумов. Строительство ведёт Grand Road Tashkent. Правительство разрешило реализовать проект без тендера. Хокимият столицы и генпроектировщик объяснили увеличение стоимости ростом цен на стройматериалы и доработкой проекта.