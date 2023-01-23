Российский предприниматель узбекистанского происхождения Алишер Усманов попросил исключить его из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом РБК сообщил источник, близкий к РСПП.

В заявлении Алишера Усманова, копия которого появилась в интернете, он просит освободить его от должности «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».

Заседание бюро правления, на котором будет рассмотрено заявление бизнесмена, запланировано на 25 января.

Meduza напоминает, что Алишер Усманов ранее уже заявлял о планах по выходу на пенсию. В 2012 году он говорил, что за полгода объединит все свои активы в единый холдинг и отойдёт от непосредственного управления бизнесом. В интервью Forbes он сказал, что к 63 годам точно выйдет на пенсию и займётся филантропией. Сейчас Усманову 69 лет.

Алишер Усманов — основатель и крупнейший акционер группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Он занимает седьмое место в списке богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается в 11,5 млрд долларов.

С февраля 2022 года бизнесмен находится под санкциями Евросоюза, санкции против него также ввели США, Канада, Великобритания и Япония. Он пытается оспорить европейские санкции в суде общей юрисдикции.

По данным иностранных СМИ, власти Узбекистана просили ЕС снять санкции, поскольку «ограничения мешают предпринимателю инвестировать в экономику страны». Spiegel писал, что расследование Германии в отношении Алишера Усманова обострило дипломатические отношения этой страны с Узбекистаном.

В Узбекистане Усманов финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия, в том числе по регенерации архитектуры модернизма. Связанные с ним российские компании приобрели доли в «Капиталбанке», «Ахангаранцементе», Ташкентском металлургическом заводе, Ucell и других, а также участвуют в работе системы мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi.