Проекты по сохранению культурного наследия в Узбекистане реализуются совместно Фондом развития культуры и искусства и благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» российского бизнесмена и мецената Алишера Усманова, сообщили в пресс-службе фонда.

В частности, фонд «Искусство, наука и спорт» поддержал разработку дизайн-концепций проекта нового здания Государственного музея искусств Узбекистана под авторством всемирно известного японского архитектора Тадао Андо, проектов по реконструкции бывшей резиденции князя Николая Романова, Центра современного искусства в Ташкенте и проект сохранения архитектуры модернизма в столице «Модернизм 20/21».

Строительство нового здания Государственного музея искусств Узбекистана

В соответствии с решением правительства Узбекистана Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры реализует проект по строительству нового здания Государственного музея искусств Узбекистана.





Лауреат Приткцеровской премии Тадао Андо разработал концепцию дизайна здания музея, в основе которой — создание современного музея, воплощающего в себе высокие международные стандарты качества и безопасности, сохраняющего историческое наследие страны и «способного стать новым культурным символом Нового Узбекистана», говорится в сообщении.





Дизайн-концепция музея включает в себя библиотеку, лекторий, кафе, парк, террасу на крыше, большое экспозиционное пространство и хранилище.





Напомним, ранее планировалось разместить новое здание выставочной галереи Музея искусств в сквере рядом с существующим зданием, однако судя по представленной фондом визуализации объект разместят на территории сквера возле здания Олий Мажлиса.

Проект реконструкции бывшей резиденции князя Николая Романова

Согласно постановлению правительства Узбекистана, фонд с 2019 года ведет работу по реставрации бывшей резиденции князя Николая Константиновича Романова и ее использования в качестве филиала Государственного музея искусств Узбекистана.

В настоящее время разработана предварительная концепция реконструкции. Она включает в себя архитектурный план главного здания и его крыльев в соответствии с их историческим назначением, план экспозиции произведений искусств, дизайн ландшафта, а также восстановление существующих фонтанов.

Основным акцентом в проекте станет создание выставочного пространства, отрытого для публики. Посетители смогут не только посетить музей, но и провести время в парковой зоне дворца.

Для разработки архитектурного проекта привлечена компания Atelier Brückner (Германия), которая разработает инженерно-архитектурные решения, дизайн выставочного пространства, а также ландшафтный дизайн резиденции.

Проект реконструкции Центра современного искусства в Ташкенте

Центр современного искусства в Ташкенте — это новое пространство для развития и поддержки современной культуры в Центральной Азии. В реализации данного проекта фонд сотрудничает с архитектурным бюро Studio KO (Франция).

Здание, переданное центру, было построено в 1912 году. В начале XX века здесь находилась дизельная электростанция, вырабатывавшая электроэнергию для первой в городе ветки трамвая.





После реконструкции Центра современного искусства будет вмещать в себя следующее: выставочное пространство, трансформируемая аудитория, кинотеатр, книжный магазин, библиотека, пространство для мастер-классов, кафе-ресторан, архив, открытое публичное пространство, офисы для персонала, хранилище.

В рамках проекта реконструкции Центра современного искусства в махаллях исторического района города Ташкента планируется открытие арт-резиденций для молодых художников и ремесленников.

«Модернизм 20/21». Сохранение, регенерация и приспособление архитектуры модернизма в Ташкенте

В сотрудничестве с архитектурным бюро Grace (Италия) фонд разрабатывает дорожную карту по сохранению объектов модернизма XX века в Ташкенте.

Проект призван разработать методику оценки, восстановления и включения в туристическую карту Ташкента еще одного важного архитектурного слоя города, сформированного в 60−80-х годах прошлого столетия.





«Ташкент насчитывает достаточно объектов архитектуры этого периода, признанных уникальными не только местными специалистами, но и международным культурным сообществом», — отмечается в сообщении.

«Осуществив задуманный проект, столица Узбекистана сможет заявить о себе как о первой „столице модернизма“. Разработав на основе прикладных исследований современную методологию сохранения важного исторического слоя, проект сможет вдохнуть новую жизнь в ташкентскую архитектуру эпохи модернизма и показать ее актуальность и элегантность», — заявили в фонде.

Цель проекта — придать выбранным объектам внешнюю привлекательность и лоск, усовершенствовать их с функциональной точки зрения, чтобы жители столицы обрели в этих зданиях «новую среду для культурного и социального роста».

Сохранение и модернизация этой архитектуры сделает город не только более разнообразным, комфортным и устойчивым, но также привлекательным для туристов, ожидают в фонде.