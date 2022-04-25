Генеральный директор российской компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев 25 апреля на промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте попросил Узбекистан уменьшить тарифы на железнодорожную перевозку грузов. Он призвал сделать тарифы «справедливыми» и ровными.

По его словам, «Металлоинвест», входящий в состав холдинга USM бизнесмена Алишера Усманова, в текущем году проинвестировал и вошел в капитал Ташкентского металлургического завода, производящего холоднокатаный металлопрокат. Компания управляет производством совместно с Фондом реконструкции и развития Узбекистана. Он отметил, что полуфабрикаты российского производства превращаются в Узбекистане в продукцию с высокой добавленной стоимостью.





Назим Эфендиев рассказал, что у региона «огромный потенциал», но «есть логистические проблемы» — удаленность от портов и от «мощных рынков сбыта».

«У нас не выровнены тарифы между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Мы больше всего мы едем по территории России — дешевый тариф, приезжаем в Казахстан — тариф повышается, приезжаем в Узбекистан — еще больше повышается. А это не экспортный транзит, мы же не транзитёры: мы везем сюда полуфабрикат для переработки», — заявил он.

Глава «Металлоинвеста» намерен обсудить этот вопрос 25 апреля на встрече с руководителями «Узбекистон темир йуллари». «Я хочу, чтобы это был справедливый, ровный тариф, который поощрял бы российских производителей везти сюда продукт», — пояснил Назим Эфендиев.

Он утверждает, что «Металлоинвест» уже четыре года обеспечивает до трети потребностей Узметкомбината в сырье. «В прошлом году мы поставили в Узбекистан порядка 300 тысяч тонн горячебрикетированного железа, а это фактически 30% потребностей Узметкомбината… и тариф там большой. В структуре себестоимости для Узметкомбината — это больно», — заявил гендиректор.

Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков сказал, что власти страны изучат проблему. «Ваше предложение абсолютно логичное и правильное. Мы обязательно его рассмотрим совместно с коллегами из Российской Федерации, Казахстана. Мы отработаем, и обязательно руководитель „Узбекистон темир йуллари“ на вас выйдет и вам доложит», — пообещал он.

О ТМЗ

В декабре в Янгихаётском районе столицы был запущен Ташкентский металлургический завод по производству холоднокатаного проката с оцинкованным и полимерным покрытиями. Общая сумма капиталовложений в проект составила более 326,6 млн евро, из которых 226 млн евро — кредит Российского экспортно-импортного банка, 147 млн евро — собственные средства, 15,1 млн евро — кредит банка «Асака». Расчетный срок окупаемости составляет около 8,6 года.





«Газете.uz» рассказывала о смене учредителей в ходе реализации проекта. Изначально учредителями совместного предприятия «Ташкентский металлургический завод» с уставным фондом в размере 197,8 млн евро стали Фонд реконструкции и развития Узбекистана (49,9% или 98,7 млн евро) и нидерландская компания Metallurgical Technology and Engineering B.V. (50,1%, 99,1 млн евро). Общая стоимость проекта оценивалась в 278,2 млн евро.

Компания SFI Management Group, управлявшая реализацией проекта, вышла с предложением стать участниками проекта. Реструктуризация состава учредителей произошла за счет снижения доли Metallurgical Technology and Engineering B.V. до 41,9%. SFI получила 8,2%.

По состоянию на 25 апреля Metalloinvest Holding (Cyprus) Limited стала владельцем 41,8% доли в ТМЗ вместо нидерландской Metallurgical Technology and Engineering B.V., а кипрская Miramonte Investments Limited — 8,2% вместо SFI.